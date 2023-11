Depuis maintenant 20 ans, la série des Call of Duty revient ponctuellement avec un épisode, au point de devenir une des séries de jeux vidéo les plus vendues de l’histoire. Modern Warfare III, 20e épisode de la série, sort le 8 novembre 2023.

Call Of Duty Modern Warfare III est le troisième opus de la sous-série rebootée des Modern Warfare. En 2019, Activision lançait un reboot de l’excellente sous-série Modern Warfare de la licence Call of Duty. Le premier épisode, classique dans son approche, brillait dans sa campagne solo grâce à une mise en scène et un spectacle digne d’un blockbuster hollywoodien. Bien que le réalisme avec lequel était dépeinte la guerre moderne, ainsi que la violence radicale, aient divisé, le jeu avait su trouver son public. Ce troisième opus s’annonce dans la droite lignée des épisodes précédents, avec une campagne solo efficace, qui mise avant tout sur le grand spectacle.

Où précommander Call Of Duty Modern Warfare III au meilleur prix ?

Malgré l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft, finalisé en octobre 2023, la licence Call Of Duty va bien sortir chez Sony. Modern Warfare III est prévu pour le 10 novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series, en version physique et dématérialisée, normalement au prix de 79,99 €.

Le jeu d’Activision et de Sledgehammer Games est disponible dans une édition standard, avec le jeu de base, un accès anticipé à la campagne et une apparence d’opérateur Zombie pour Ghost.

MW III vous promène dans de nombreux environnements. // Source : Activision

Précommandez Call Of Duty Modern Warfare III sur le site de Carrefour

Le jeu est disponible en version physique Cross Gen sur PlayStation 4 au prix de 58,95 €. Cette édition comprend la version PS5.

Modern Warfare III est disponible en version physique Cross Gen, pour Xbox One et Xbox Series X, au prix de 58,95 €.

C’est quoi, Call of Duty Modern Warfare III ?

La campagne de Modern Warfare III se déroule après les événements de Modern Warfare II, et met en avant l’apparition du terroriste Vladimir Makarov, ainsi que le retour de la Task Force. Ce nouvel épisode reprend donc là où le scénario s’était arrêté. Le jeu vous emmènera en Europe et au Moyen-Orient, dans une course poursuite nerveuse où vous pourrez aborder les missions comme bon vous semble. Le jeu propose un gameplay similaire aux précédents opus, avec de nouvelles missions de combat plus ouvertes, pour permettre aux joueuses et aux joueurs d’être plus libre dans la progression.

Le mode multijoueur inclus seize cartes, ainsi que les modes de jeu classiques et un nouveau mode de jeu intitulé « Cutthroat », dans lequel trois équipes de trois joueurs s’affrontent. Le jeu propose aussi un mode Zombies.

