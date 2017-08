Microsoft a fini par officialiser l'arrêt de la production du premier modèle de la Xbox One, lancé en 2013. Il n'est désormais plus en vente sur le store officiel.

Une page se tourne pour Microsoft dans son département Xbox tandis qu’une autre va s’ouvrir à compter du 7 novembre prochain avec le lancement très attendu de la Xbox One X, très précommandée dixit le constructeur. Effectivement, ce dernier a confirmé dans les colonnes de Polygon que la production du tout premier modèle, disponible depuis le 22 novembre 2013, avait été arrêtée il y a déjà un moment. L’officialisation est tardive mais elle permet au moins d’accoucher noir sur blanc qu’une nouvelle histoire va s’écrire.

Le début d’une nouvelle gamme

« Comme c’est assez courant dans l’industrie, nous avons arrêté de fabriquer les Xbox One originales quand nous avons lancé la Xbox One S » explique un porte-parole de Microsoft pour justifier le fait que la première Xbox One ne peut plus être commandée sur le site officiel après avoir observé plusieurs baisses de prix pour écouler les derniers stocks. La famille se composera donc très prochainement des déclinaisons S et X, soit respectivement entrée et haut de gamme, compatibles avec les mêmes jeux et accessoires tout en étant capables d’avaler les Blu-ray UHD.

Au passage, Microsoft tue la console qui avait été vivement critiquée bien avant sa sortie à cause de son prix plus élevé que la concurrence (499 contre 399 € à cause de la caméra Kinect obligatoire au début) et certains choix de design douteux. L’occasion de repartir d’une feuille blanche pour des jours meilleurs.