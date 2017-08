Microsoft se félicite d'avoir battu un record de précommandes avec la Xbox One X Project Scorpio Edition. Une bonne nouvelle pour le constructeur, mais aussi un vrai coup de communication.

Durant la Gamescom 2017, Microsoft a levé le voile sur une édition collector pour la Xbox One X reprenant son nom de code — Project Scorpio. Au passage, le géant américain a lancé les précommandes de cette version, première étape commerciale primordiale dans le cycle de vie d’une console, qui plus est premium donc vendue à un prix élevé. Dans la foulée, la firme de Redmond a fait son coup de communication habituel : se féliciter d’avoir battu un nouveau record concernant les réservations.

Une perf’ et de la comm’

En réalité, la Xbox One X Project Scorpio Edition existe pour récompenser les early-adopters, comme ce fut déjà le cas pour la Xbox One avec la Day One Edition. Les intéressés ont en tout cas répondu présents : dans l’histoire des Xbox, jamais une console n’avait atteint un seuil de précommandes aussi rapidement, avec des ruptures dans plusieurs régions du monde.

Une performance à souligner, mais aussi à nuancer pour au moins deux raisons évidentes : le côté collector de la machine, créant l’engouement et l’envie de l’acheter vite pour être sûr d’en avoir une, et l’absence de connaissance des stocks (s’il y a 100 000 exemplaires alors c’est facile de les écouler en deux temps trois mouvements).

Ne faisons pas la fine bouche non plus : la Xbox One X, attendue pour le 7 novembre, et les promesses de « vraie 4K » qui la nourrissent semblent plaire aux joueurs. Les enseignes GameStop et Media Markt ont, dans tous les cas, exprimé leur joie vis-à-vis des attentes largement dépassées. Compte tenu du tarif (500 €), le pari était loin d’être gagné d’avance. Même si on n’imagine pas une seule seconde qu’elle rattrapera la PlayStation 4 (ce n’est pas son but).

On terminera par un petit point sur la situation en France. Sur Amazon, la Xbox One X Project Scorpio Edition est belle et bien indisponible. Mais elle l’est toujours sur la Fnac et Micromania.