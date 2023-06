Microsoft a annoncé que plus aucun de ses jeux ne sortira sur Xbox One, console lancée en 2013 dont la carrière opérationnelle s’est étalée sur une bonne dizaine d’années.

Malgré la sortie de la PS5, de la Xbox Series S et de la Xbox Series X en novembre 2020, la PS4 et la Xbox One continuent de faire de la résistance. Les deux consoles fêteront leurs 10 ans en fin d’année, et ce n’est pas un âge normal pour un produit qui vieillit mal sur un plan technique. Le fait est que Microsoft et Sony ont opté pour une transition douce, en soutenant durablement cette génération précédente avec des gros jeux. Ce soutien va prendre fin.

Dans une interview accordée à Axios et publiée le 15 juin, Matt Booty, l’homme à la tête des studios Xbox, a indiqué que Microsoft avait définitivement migré vers la génération 9 — celle de la Xbox Series S et de la Xbox Series X. Traduction : plus aucun jeu ne sera développé pour la Xbox One. Conséquence : des grosses exclusivités comme le reboot de Fable, le prochain Forza Motorsport ou le futur Gears of War ne sortiront pas sur Xbox One.

Voilà les consoles officiellement soutenues par Microsoft // Source : Microsoft

La Xbox One survivra, un peu, grâce au cloud gaming

Très franchement, il était temps de tourner la page. Continuer à soutenir la Xbox One et la PS4 était un effort louable, surtout dans un contexte de pénurie. Mais il prive les joueuses et les joueurs de vrais jeux vidéo pensés pour les dernières consoles (donc avec les meilleures technologies possibles). La Xbox One et la PS4 ont tiré les performances vers le bas, quand bien même elles sont encore capables d’offrir de loyaux services (Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard). Meilleur exemple : Cyberpunk 2077, dont le développement a été plombé par la volonté de lancer un jeu très ambitieux sur des consoles insuffisamment puissantes.

La Xbox One sera quand même placée sous assistance respiratoire grâce à une technologie que maîtrise Microsoft : le cloud gaming. Son service Xbox Game Pass Ultimate permet d’accéder à une bibliothèque de jeux en streaming, et la Xbox One fait partie des appareils compatibles. « C’est comme ça que nous allons continuer à la soutenir », confie d’ailleurs Matt Booty. Néanmoins, ce n’est pas une fin en soi puisqu’il faut une connexion internet stable et véloce pour en profiter. De plus, rien ne vaut un jeu installé.

Microsoft n’est pas le seul à dire stop à la précédente génération. Sony a déjà arrêté les frais cette année avec le DLC d’Horizon: Forbidden West (exclusivité PS5 alors que le jeu de base est disponible sur PS4). Fin 2023, Marvel’s Spider-Man 2 ne sera proposé qu’aux propriétaires d’une PS5. La Xbox One et la PS4 auront quand même tenu près d’une décennie, et c’est un exploit pour des consoles.

