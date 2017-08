Netflix redonne carte blanche à Charlie Brooker pour une quatrième saison de son « Black Mirror ». La série d'anthologie est toujours produite par Netflix et devrait être disponible courant décembre pour six nouveaux épisodes.

S’il y a bien une série que Netflix a rebooté avec un succès critique et populaire, c’est Black Mirror. Récupérée à la télé anglaise, cette série créée par Charlie Brooker s’est vue grandement améliorée par sa troisième saison : budget en hausse, casting international et réalisation surdouée, Netflix avait réussi son coup.

Le nouveau roi du streaming avait signé avec Brooker et ses équipes pour douze épisodes. Il en manquait donc encore six qui semblent prêts à être diffusés.

De nouveau, le géant a donné des moyens importants au créateur anglais afin de développer ses mini-dystopies télévisées.

Cette nouvelle saison compte six épisodes dont nous connaissons déjà les titres : Crocodile, Arkangel, Hang the DJ, USS Callister, Metalhead et Black Museum. Il n’est malheureusement pas question d’une suite pour l’excellent San Junipero de 2016.

Comme toujours, le projet reste anthologique et offrira des fictions courtes et sans suite. Notons que le teaser dévoilé par Netflix aujourd’hui permet de naviguer entre les univers visuels de ces histoires inédites : on y trouve un pastiche de Star Trek, du monochrome, de l’horreur et un casting éclectique.

Selon The Wrap, la saison sera diffusée par Netflix courant décembre 2017.