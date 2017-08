La rentrée, c'est bientôt. En attendant, Microsoft la prépare en annonçant les jeux qui seront offerts aux abonnés Gold du Xbox Live en septembre.

Alors que la rentrée 2017 approche à grands pas, Microsoft n’entend pas bousculer ses habitudes et annonce la liste des jeux qui seront offerts à tous ceux qui ont souscrit à un abonnement en ligne sur Xbox 360 et Xbox One.

L’offre se compose toujours de deux titres Xbox One et d’autant sur Xbox 360, avec rétrocompatibilité pour contenter deux fois plus les possesseurs de la Xbox One. Il y a du lourd pour ce mois de septembre.

Dans les semaines à venir, les membres Gold pourront donc télécharger Forza Motorsport 5, Oxenfree, Battlefield 3 et Hydro Thunder Hurricane.

Forza 5 en attendant Forza 7

Comme les joueurs bavent sur Forza Motorsport 7 (qui s’affichera en 4K sur Xbox One X), Microsoft a décidé d’offrir Forza Motorsport 5, dans son édition GOTY, du 1er au 30 septembre. Au cas où vous l’auriez oublié, il faisait partie du line-up de lancement de la Xbox One. Le 16 du même mois, Oxenfree sera disponible sans rien payer et ce jusqu’au 15 octobre.

Sur Xbox 360, Hydro Thunder Hurricane et Battlefield 3 se partageront le mois de septembre. Le premier sera gratuit la première quinzaine tandis que le FPS de DICE le sera du 16 au 30.

Notez que Trials Fusion, inscrit dans l’offre d’août, sera encore disponible gratuitement jusqu’au 16 septembre sur Xbox One.