Microsoft ne change pas ses habitudes et lève le voile sur les jeux qui seront offerts aux abonnés Xbox Live Gold en août.

Microsoft aime ses petits rituels de fin de mois, à savoir lâcher le nom des jeux offerts dans le cadre d’un abonnement au Xbox Live Gold (permettant, rappelons-le, de jouer en ligne).

L’offre se compose toujours de deux titres Xbox One et d’autant sur Xbox 360, avec rétrocompatibilité pour contenter deux fois plus les possesseurs de la Xbox One. Pour le mois d’août, on retiendra surtout un titre en particulier.

Dans quelques jours, les abonnés pourront donc télécharger Slime Rancher, Trials Fusion, Bayonetta et Red Faction : Armageddon.

Bayonetta sauve les meubles

En tant que membre du programme preview, Slime Render sera le premier heureux élu, dès le 1er août prochain. Suivra ensuite le très technique Trials Fusion, du 16 août au 15 septembre.

Sur Xbox 360, ceux qui avaient loupé Bayonetta n’auront plus d’excuses : l’aventure de la sorcière, qui a fêté son arrivée sur PC, sera gratuite du 1 au 15 août. Reste alors Red Faction : Armageddon pour boucler le mois comme il se doit.

Notez que Runbow, inscrit dans l’offre de juillet, sera encore disponible gratuitement jusqu’au 15 août sur Xbox One.