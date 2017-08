Pour alimenter Watch, son nouvel espace consacré aux vidéos, Facebook peut compter sur le travail de Brandon Stanton et sa série Humans of New York, qui met à l'honneur des habitants de la ville.

Inaugurer un nouvel espace pour voir des vidéos ne fait pas tout : il faut aussi être en capacité de l’alimenter en programmes audiovisuels assez attractifs pour convaincre les internautes d’y venir mais aussi d’y rester. Facebook semble l’avoir bien compris puisque à côté du lancement de Watch, que le réseau social rêve en rival de YouTube, les contenus de qualité commencent à se faire connaître.

C’est le cas de Humans of New York. Une première bande-annonce a été publiée le 24 août sur l’espace vidéo de Brandon Stanton, l’auteur de cette série atypique. Il faut en effet savoir qu’à l’origine Humans of New York est un blog lancé en 2010 donnant la parole aux gens qui habitent la ville américaine (mais pas que : le site comporte une section consacrée aux rencontres avec des badauds d’autres pays).

Humans of New York n’est donc pas une œuvre de fiction mais plutôt une expérience sociale (d’ailleurs, Brandon Stanton a fini par ouvrir une page Facebook et un compte sur Instagram, ce qui l’a beaucoup aidé à développer sa notoriété : il est désormais suivi par des millions de personnes). Autre signe du succès formidable que rencontre l’initiative, un livre a été publié en 2013.

« Je me suis rendu compte que la vidéo ajouterait une profondeur supplémentaire à Humans of New York », explique-t-il dans une publication sur Facebook. Profondeur que Brandon Stanton a toujours essayé de reproduire aussi fidèlement que possible par le texte et les photos, sans y parvenir totalement. « J’ai toujours su que la vidéo fournirait l’impression la plus proche d’avoir été là, sur place ».

« Donc, depuis quatre ans, j’ai filmé 1 200 interviews dans les rues de New York (avec l’aide d’un directeur de photographie extrêmement talentueux nommé Michael Crommett) Au lieu de publier ces vidéos jour après jour, je les conservais pour le jour où je pourrais les les combiner en quelque-chose de spécial » Et ce quelque-chose de spécial, ce n’est ni Vimeo, ni YouTube, ni Dailymotion, ni même son site : c’est Facebook.

La diffusion de Humans of New York doit démarrer fin août / début septembre 2017 sur Watch. Si vous aviez envie de jeter un oeil, il faudra prendre votre mal en patience : l’accès à la plateforme est pour l’instant limité à un nombre restreint d’usagers vivant aux USA. Sa disponibilité dans le reste du monde, et notamment en France, n’est pas encore connue.