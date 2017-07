Atari a dévoilé le design de l'Ataribox, sa future console teasée il y a quelques semaines.

Le retrogaming a plus que jamais le vent en poupe et, peut-être motivé par le succès monstrueux de la NES Classic Mini et la hype entourant la SNES Classic Mini, Atari a décidé de se tailler une part du gâteau. L’illustre constructeur de consoles dans les années 70, 80 et 90 va se rappeler à notre bon souvenir au moyen de l’Ataribox, dont on ne sait pas grand-chose encore et qui a dévoilé sa silhouette dans un e-mail adressé aux fans de la marque. Sans surprise, Atari a opté pour un look mi-rétro, mi-moderne, garant du leitmotiv se cachant derrière la machine.

Encore du neuf avec du vieux

Atari ne s’en cache pas et son objectif est de donner naissance à quelque chose de nouveau sans trahir son héritage. En ce sens, l’Ataribox se destinera autant aux fans de la première heure, soit les vieux joueurs, et les autres. Un constat qui se lit au travers du design pas anodin décliné en deux coloris : une robe noire/rouge plus actuelle ou une finition bois rappelant l’Atari 2600.

Autrement, l’Ataribox prend l’apparence d’une petite boîte arborant des LED séduisantes à l’avant, un port de cartes SD, un port HDMI et quatre ports USB. La console a été conçue pour faire tourner des oldies Atari classiques et du « contenu actuel ». Sur ce point, les détails restent à préciser et plusieurs hypothèses sont plausibles : un catalogue de jeux pré-installés ? Une boutique de jeux rétro en ligne ? Des applications vidéo (Netflix, Twitch…) ? Le mystère demeure entier et nourrit, d’une manière ou d’une autre, la hype.

« Nous savons que vous vous languissez d’autres détails comme les caractéristiques, les jeux, le prix, la date de sortie. Nous ne teasons pas de manière intentionnelle, nous voulons faire les choses bien, donc nous partageons les informations étape par étape. » Indique Atari. Qu’il soit intentionnel ou non, le teasing est bel et bien en marche.