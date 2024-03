[Deal du Jour] Final Fantasy VII Rebirth, deuxième volet du remake du RPG culte de 1997, vient juste de sortir sur PlayStation 5. Il profite déjà d’une petite réduction sur Amazon, pour celles et ceux qui hésitaient encore.

C’est quoi, cette promotion sur Final Fantasy VII Rebirth ?

Final Fantasy VII Rebirth est vendu sur le PlayStation Store en version dématérialisée, au prix de 79,99 €. Il est en ce moment disponible sur Amazon en version physique au prix de 67,49 €. Une réduction de 10 € s’applique automatiquement dans le panier, et fait passer le jeu à 57,99 €.

C’est quoi, Final Fantasy VII Rebirth ?

Final Fantasy VII Rebirth est la suite directe de Final Fantasy VII Remake, premier épisode sur trois consacrés au remake de l’épisode original, sorti il y a maintenant presque 30 ans. Ce deuxième volet reprend là où s’est arrêté le premier opus, aux portes de la ville de Midgar. Les bidonvilles de la cité cyberpunk laissent place à des espaces beaucoup plus vastes et ouverts, avec plus d’exploration et de liberté. L’occasion pour les équipes de Square-Enix d’exploiter la puissance de la console, dans de superbes décors qui feront assurément vibrer la corde de la nostalgie.

Graphiquement, le jeu est d’ailleurs d’une incroyable beauté, et la puissance de la PlayStation 5 fait honneur à la direction artistique du jeu. Rebirth, c’est aussi et enfin l’arrivée de personnages cultes, absents du premier épisode pour des raisons scénaristiques. Comme avec la dream team de l’épisode Remake, leur personnalité s’est considérablement étoffée, avec une écriture beaucoup plus juste. Leur arrivée apporte aussi une nouvelle dynamique aux combats. Dommage cependant que tous ne soient pas encore jouables.

Oui, vous pouvez faire du Segway dans Final Fantasy VII Rebirth // Source : Capture PS5

Est-ce que Final Fantasy VII Rebirth vaut le coup à ce prix ?

Moins de 60 €, c’est un excellent prix pour un des meilleurs JRPG de ce début d’année. Celles et ceux qui ont eu la chance de faire le jeu original seront parcourus de frissons à l’écoute de la fabuleuse réorchestration des musiques. Les joueuses et les joueurs qui ont découvert le titre avec l’épisode Remake pourront enfin découvrir certains des passages cultes du jeu original.

Niveau gameplay, la fluidité du jeu permet de profiter de la profondeur des combats. Ces derniers ne sont ni ennuyeux ni ne semblent forcés, mais peuvent parfois être punitifs. La difficulté par moments mal dosée peu en effet s’avérer frustrante sur quelques combats de boss, mais rien qui ne gâche la fête. Notez que le jeu tient sur deux disques et pèse environ 150 Go.

Pour aller plus loin

👉 Notre test de Final Fantasy VII Rebirth

👉 Notre test de Final Fantasy VII Remake, pour vous rafraichir la mémoire

👉 Consultez notre guide des meilleurs jeux PS5 en 2024

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.