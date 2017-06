Nintendo a officialisé la Mini Super Famicon, équivalent de la SNES Classic Mini mais à destination du marché japonais. Le line-up de jeux sera sensiblement différent.

Comme il le laissait présager ces derniers mois, Nintendo a fini par officialiser la SNES Classic Mini, un revival de la Super Nintendo avec un design riquiqui et un catalogue de jeux préinstallés. Vu le succès de la NES Classic Mini, qui s’arrache à prix d’or sur le marché gris, on imaginait mal la firme nippone s’en priver. Naturellement, les joueurs japonais y auront droit aussi, à ceci près que le produit s’appellera la Super Famicon et qu’elle n’embarquera pas tout à fait les mêmes productions.

Une poignée de différences

La Super Famicon Classic Mini sera donc livrée avec :

Donkey Kong Country

Super Mario Kart

Super Mario World

The Legend of Zelda : A Link to the Past

Star Fox

Star Fox 2 (un titre inédit)

Final Fantasy VI

Fire Emblem : Mystery of the Emblem

Contra III : The Alien Wars

Ganbare Goemon : The Legend of the Mystical Ninja

F-ZERO

Kirby Super Star

Mega Man X

Panel de Pon

Secret of Mana

Super Street Fighter II

Super Soccer

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars

Super Metroid

Yoshi’s Island

On notera également quelques différences sur le design (le nom inscrit sur la console) ou vis-à-vis du packaging. La Super Famicon Classic Mini sortira également plus tard sur l’archipel : le 5 octobre 2017, moyennant 8 618 ¥, soit environ 69 €. Avis aux collectionneurs qui devront se tourner vers l’import…