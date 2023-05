L’émulateur Dolphin, disponible sur Windows, macOS et Linux, devait faire son apparition sur Steam depuis plusieurs mois. Ses développeurs ont décidé d’y renoncer, à cause d’un courrier de Nintendo.

Metroid Prime (GameCube) et Super Mario Galaxy (Wii) sur Steam, et par la même occasion sur le Steam Deck ? Nintendo dit non. Les développeurs de Dolphin, un projet open source lancé en 2003, ont décidé en mai 2023 de lancer une version édulcorée du logiciel sur le magasin d’applications de Valve, afin de faire découvrir l’émulation au grand public. Très enthousiastes, les développeurs s’amusaient même en guise de poisson d’avril à imaginer ce qui pourrait être des trophées pour Dolphin, une fois publié sur Steam (comme brûler 1 000 calories en bougeant la manette).

Le 27 mai, les développeurs de l’application ont annoncé renoncer au projet. La faute à un courrier d’avocat envoyé par Nintendo, qui menace d’attaquer Dolphin pour violation de ses droits de propriété intellectuelle en vertu des dispositions DMCA. Une lettre qui étonne l’équipe de Dolphin, qui préfère néanmoins ne prendre aucun risque.

L’émulation est légale

Pourquoi s’en prendre à Dolphin sur Steam, mais pas à la version de Dolphin disponible en téléchargement libre ? Ce mystère interroge les développeurs de l’application, qui ont mis beaucoup de temps à comprendre la lettre de Nintendo. Ils ont d’abord pensé qu’ils étaient attaqués par Nintendo, avant de comprendre que le Japonais menaçait de les attaquer si l’application était publiée sur le magasin Steam.

Dolphin reste disponible sur son propre site. // Source : Dolphin

Légalement parlant, l’émulation n’est en rien illégale. Ce qui pose problème est de pirater un jeu dont on ne possède pas la copie physique (ce qui est très réputé avec l’émulation, avouons-le), mais Nintendo n’a pas le droit d’empêcher un joueur propriétaire d’un disque Wii d’y jouer sur PC avec Dolphin. Certains imaginent que Nintendo reproche à Dolphin de déchiffrer les disques de ses consoles (AES-128), mais rien ne justifie vraiment les menaces sur la violation de la propriété intellectuelle. Dolphin ne fait qu’utiliser ce qui est proposé par Nintendo.

Sur Mastodon, le développeur Pierre Bourdin déplore le fait que Valve, l’éditeur de Steam, soit celui qui a contacté Nintendo pour s’assurer de ne pas les froisser en publiant Dolphin. « Valve aurait pu décider d’ignorer de Nintendo. Ils ont décidé de faire ce qu’on leur a demandé de faire » ajoute-t-il. Rien ne justifie vraiment l’arrêt du projet, mais Dolphin n’a désormais aucun recours possible. La décision de Valve est complètement arbitraire, sans motif légal, ce qui écarte tout recours judiciaire.

