Vidéo : Cuphead, le vibrant hommage à l’animation rétro, ressurgit sur PC et Xbox One Antoine Boudet - il y a 46 minutes Pop culture

Trois ans après sa première présentation à l'E3 2014, la production indépendante Cuphead, que l'on avait presque oubliée, dispose enfin d'une date de sortie. Cette déclaration d'amour vidéoludique aux dessins animés sortira le 29 septembre prochain.

Il faisait déjà partie des jeux les plus attendus de 2016, après s’être dévoilé à l’E3 2014 avec une bande-annonce des plus surprenantes et rafraîchissantes.

Cuphead, le jeu hommage au cinéma d’animation des années 30, aura connu un développement bien plus long que prévu, faisant patienter les possesseurs de Xbox One… jusqu’à aujourd’hui.

La conférence de Microsoft à l’E3 2017 a en effet été l’occasion de répondre à la question que les joueurs se posaient depuis presque trois ans : quand pourra-t-on mettre la main dessus ? C’est à travers une courte vidéo d’annonce que Cuphead a dévoilé sa date de sortie : le 29 septembre 2017.

Cette annonce était aussi l’occasion de remontrer quelques incroyable images de ce jeu imaginé et développé par le studio indépendant MDHR, qui fait revivre tout le savoir-faire des dessins animés du début du XXe siècle.

Les animations sont réalisées à la main et à l’aquarelle, tandis que les compositions ont été enregistrées par groupe de jazz. Dans Cuphead, on incarne le héros éponyme — et son compagnon Mugman, en co-op — pour traverser de nombreux mondes, d’une richesse visuelle et référentielle bluffante, comme en attestent ces captures d’écran qui laissent transparaitre un mélange entre Popeye, les films d’animation d’antan de Disney et le gameplay d’un run ’n’ gun.

Cuphead brouille les frontières entre animation et jeux vidéo, et l’annonce de sa date de sortie devrait renouer avec la hype que le titre avait su générer lors de la diffusion de sa première bande-annonce.

Déjà disponible en pré-commande, le titre sera disponible sur Xbox One et PC le 29 septembre prochain.