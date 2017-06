Pour fêter le premier anniversaire de Pokémon Go, Niantic prévoit plusieurs festivités en jeu, en France et dans le reste du monde.

Le temps passe décidément bien vite. Il y a bientôt un an, Pokémon Go faisait ses premiers pas sur smartphone. 750 millions de téléchargements plus tard, le célèbre jeu de réalité augmentée s’apprête à souffler sa première bougie. Et pour fêter cet anniversaire, le studio qui est en est à l’origine, Niantic, va proposer des festivités en jeu mais aussi « in real life ».

En jeu

Bien qu’il ne soit pas lié à l’anniversaire de Pokémon Go, un évènement saisonnier va avoir lieu cet été pendant les festivités célébrant l’existence du jeu. Baptisé Solstice, il aura lieu du 13 juin jusqu’au 20 juin et permettra aux joueurs de croiser plus souvent certains petits monstres bien spécifiques, comme Salamèche, Héricendre, Malosse, Marcacrin, Farfuret et leurs évolutions.

Outre une augmentation de la probabilité de rencontrer des créatures de type Feu et Glace, l’expérience gagnée lors de certaines actions en jeu (lancer à effet, joli lancer, superbe lancer, excellent lancer…) sera réévaluée à la hausse. Et si vous êtes disposé à dépenser quelques euros dans la boutique, sachez que Niantic proposera une réduction de 50 % pour l’œuf chance.

En France

Le communiqué de Niantic sur les festivités estivales annonce un partenariat avec les centres commerciaux Unibail-Rodamco. Si vous ne connaissez pas ce groupe immobilier, peut-être connaissez-vous leurs emprises : Les 4 Temps, le Forum des Halles, le Carrousel du Louvre, Carré Sénart, Vélizy 2, Rosny 2, Parly 2, Aéroville, So Ouest, pour ne citer que celles situées en région parisienne.

Sont aussi concernés Rennes Alma (à… Rennes), Euralille et Villeneuve 2 (à Lille), La Toison d’Or (Dijon), La Part Dieu et Confluence (à Lyon) et Polygone Riviera (à Cagnes-sur-Mer). Selon Niantic, les joueurs doivent s’attendre à des évènements, dont la nature reste à préciser, de juin à septembre. Si vous vivez sur un territoire d’outre-mer, il faudra vous faire une raison : rien ne semble prévu.

Dans le reste du monde

Outre ses nombreux centres commerciaux basés en France, Unibail-Rodamco dispose aussi d’installations en Europe si vous vous trouvez en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche, en République Tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en Suède ou en Finlande pendant l’évènement, vous pourrez accéder aux évènements. Une carte précise l’emplacement des centres concernés.

Des festivités sont aussi prévues au Japon et aux États-Unis. Au Pays du Soleil Levant, un évènement baptisé « Pikachu Outbreak » est prévu en août par The Pokémon Company à Yokohama. Il s’agira d’une expérience « unique », promet Niantic. Aux USA, ça se passera à Chicago le 22 juillet. L’évènement, « Pokémon Go Fest », sera l’occasion de rencontrer d’autres joueurs et « de participer à une variété d’activités ».