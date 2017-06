Les studios pourront directement publier leurs jeux sur Steam sans passer par les votes de joueurs. Une petite révolution pour la plateforme.

Une page se tourne sur Steam. Valve a décidé de fermer la plateforme de soumission Greelight, qui permettait aux studios de sortir leurs jeux via un système de votes des joueurs. Lancée en août 2012, cette excellente initiative a permis à des pépites d’être accessibles au plus grand nombre. Mais elle est désormais devenue beaucoup trop imprévisible et ingérable, poussant Valve à revoir sa copie pour une solution plus directe et plus juste pour les développeurs.

Ces derniers pourront, à partir du 13 juin, lancer directement et simplement leurs productions sur Steam en remplissant un formulaire et en s’acquittant d’une somme de 100 $ par jeu, remboursable si les ventes dépassent 1 000 $. Les intéressés devront renseigner des éléments essentiels afin de s’assurer qu’il n’y a pas de fraude (les données bancaires seront, par exemple, vérifiées). De la même manière, par sécurité, les nouveaux venus devront attendre 30 jours avant de pouvoir publier.

Adieu Greenlight

Valve reste néanmoins fier de ces cinq années de Greenlight, matérialisées par 90 millions de votes, 10 millions de joueurs participant et 3,5 milliards d’heures de jeu. Le géant américain se félicite également de certains succès passés, à l’origine, par Greenlight, dans le sillage des titres The Forest, 7 Days to Die et Stardew Valley. En offrant du poids aux joueurs, Valve a offert à des studios indépendants l’opportunité de mettre en exergue leurs créations au terme d’une procédure gagnant-gagnant pour tout le monde. La soumission directe promet de l’être encore plus pour eux.

D’ici au 13 juin, les équipes de Valve se pencheront sur les demandes Greenlight en cours, visiblement au nombre de 3 400. Elles ne seront pas toutes acceptées et les structures à l’origine de soumissions incomplètes sont d’ailleurs invitées à se rapprocher de l’assistance Steam pour obtenir un remboursement. Les concernées pourront ensuite saisir à nouveau leur chance via Steam Direct.