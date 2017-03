Désireuse d'attirer un public plus jeune dans ses rues, la ville de Las Vegas se met à l'eSport avec un stade où seront organisés des compétitions.

L’eSport est devenu un véritable business vers lequel les géants du divertissement se tournent progressivement. Récemment, on a par exemple vu TF1 se lancer dans une télé-réalité avec des apprentis joueurs professionnels ou encore la NBA investir dans sa propre eLeague. Surfant sur la même tendance, la ville de Las Vegas entend inaugurer un stade un peu particulier consacré à l’eSport.

L’inauguration est prévue pour ce vendredi et les lieux accueilleront des compétitions à même d’attirer le public millennial, qui ne court pas les rues dans la cité du divertissement, plutôt fréquentées par les habitués du grand luxe et des machines à sous. En somme, Las Vegas veut s’offrir une nouvelle jeunesse, au sens propre comme au figuré.

Vegas à l’heure de l’eSport

Le stade en question offrira 15 000 mètres carrés de bonheur pour les amateurs d’eSport : des lumières, des consoles, des grands écrans partout pour que les spectateurs ne loupent rien des matches qui se joueront et même un tunnel pour l’entrée des e-athlètes, comme dans les stades classiques.

L’idée semble bel et bien de transposer le savoir-faire déjà établi pour le sport à l’eSport. Seth Schorr, CEO de Fifth Street Gaming, explique cette transition : « Las Vegas a toujours besoin de se réinventer pour demeurer pertinente aux yeux des générations actuelles et à venir. Nous avons des idées pour maintenir notre position en tant que capitale du divertissement. » Dès lors, le virage apparaissait indispensable pour Las Vegas. D’autant que les chiffres parlent d’eux-même : selon The Next Web, les compétitions d’eSport ont attiré 323 millions de spectateurs en 2016 et on en espère 380 pour cette année.

Dans tous les cas, le stade de Las Vegas lancera ses festivités ce week-end avec le tournoi Halo World Championship tandis qu’EA Sports y organisera une compétition Madden NFL 17 ce mois-ci. En l’absence d’évènement, les visiteurs pourront profiter de sa connexion Internet à nulle autre pareille (1 Gbps). Auparavant, le MGM Grand Garden Arena avait déjà accueilli des tournois.