Pour amorcer une percée dans le domaine, TF1 tente de faire de l'eSport en mélangeant cette discipline émergente avec... la télé-réalité. L'émission Gaming Inside Experience débutera en avril.

Oubliez Loft Story, Nice People et autres Secret Story… TF1 a trouvé le futur de la télé-réalité. La chaîne privée va lancer un programme similaire, où plusieurs joueurs seront réunis et filmés dans une « gaming house » en poursuivant le même objectif : se qualifier pour les Championnats du monde de League of Legends (les Challenger Series).

Cette émission, dont la diffusion est prévue d’avril à mai, s’inscrit dans la volonté de TF1 de devenir un vrai acteur de l’eSport, à l’instar de Canal Plus et beIN SPORTS (qui ont déjà lancé une émission). Une volonté qui ira encore plus loin en impliquant réellement les joueurs occasionnels et ceux qui veulent devenir professionnels.

Expérience mixte

La Gaming Inside Experience mettra en scène dix candidats, cinq filles et autant de garçons, dans une maison de 300 m2 avec lieux de vie et de détente. Sélectionnés pour leur talent esportif, leur personnalité et leur potentiel de médiatisation, ils seront « coachés par les plus grands professionnels pendant 2 mois » et les spectateurs pourront les suivre 24 heures sur 24 via Internet, notamment sur la plateforme Twitch. À la télévision, TMC diffusera un programme court chaque semaine pour faire le point sur ce qu’il s’est passé.

Au niveau du coaching, il ne sera pas question uniquement d’un suivi pour les séances d’entraînement sur League of Legends (minimum 5h par jour). On trouvera aussi des conseils nutritionnels, stratégiques, tactiques… Et même de la gestion d’image. Pour finir, personne ne sera surpris de voir que des YouTubers seront de la partie. On a… hâte ?