Blizzard a levé le voile sur la prochaine extension de son jeu de cartes Hearthstone. Rendez-vous au printemps à Un'Goro.

Blizzard Entertainment ne va pas lâcher son JCC virtuel de sitôt. Pouvant se targuer d’avoir rassemblé des millions de joueurs en peu de temps, Hearthstone se placera sous le signe du mammouth pour l’année 2017. Et, dans les mois à venir, les joueurs pourront se délecter de trois extensions, dont la première, baptisée Voyage au centre d’Un’Goro, sera disponible au printemps prochain (début avril). Il sera question d’une jungle aussi luxuriante que remplie de pièges, d’Élémentaires et de Dinosaures. Plus important, elle ajoutera 135 nouvelles cartes et des mécaniques inédites pour pimenter les affrontements.

135 nouvelles cartes

Comme si Hearthstone n’était pas déjà suffisamment basé sur l’aléatoire, Voyage au centre d’Un’Goro va introduire un nouveau mot-clé : Adaptation. Lié aux Serviteurs, il permettra de choisir la capacité spéciale d’un Serviteur parmi trois options sur dix possibles.

Hearthstone va également accueillir un nouveau type de carte légendaire : les Quêtes. Vous ne pourrez avoir qu’une seule carte Quête dans votre deck et vous l’aurez forcément en main de départ (elle ne coûte qu’un mana). Comme son nom le laisse supposer, elle réclame des conditions à remplir pour obtenir un bonus non négligeable. Dans l’exemple présenté par Blizzard, le Réveil des Faiseurs demande d’invoquer sept serviteurs avec la capacité Râle d’agonie. Si vous y parvenez, vous pourrez invoquer Amara, gardienne de l’espoir, une 8/8 possédant Provocation et faisant grimper vos PV à 40 quand elle arrive en jeu. Soit de quoi renverser la vapeur dans une partie mal embarquée.

En attendant le lancement de Voyage au centre d’Un’Goro, il sera bientôt possible de précommander un pack contenant 50 paquets de cartes au prix de 44,99 € (49,99 € sur iOS). Il sera nanti du bonus dos de carte Fossile, allant de paire avec l’habillage de cette expédition.