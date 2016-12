Blizzard s'apprête à célébrer les 20 ans de son jeu culte Diablo. Du contenu bonus est prévu pour tout son catalogue.

Le 31 décembre 1996, Diablo arrivait sur PC. Avec son savoir-faire déjà légendaire, Blizzard Entertainment révolutionnait le genre hack’n’slash, qu’il a transcendé depuis avec deux suites et une myriade d’extensions.

Le géant américain a décidé de fêter dignement les 20 ans de sa licence culte en déployant des bonus pour ses jeux du moment : Diablo III, Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, StarCraft II et World of Warcraft.

Des cadeaux pour tous

Dans Diablo III, il sera possible de vivre un évènement rendant hommage à Tristram, avec une réinterprétation de la mythique cathédrale du premier opus. Blizzard évoque du loot « d’objets familiers », sans plus de précision, mais il faut s’attendre à des surprises. Dans le MOBA Heroes of the Storm, on pourra gagner un nouveau portrait de Diablo et batailler sur une nouvelle carte de choc des héros chaotiques.

Un sombre inconnu équipé d’un deck décrit comme sinistre fera son apparition dans Hearthstone. Du côté d’Overwatch, on aura droit à des tags aux couleurs des classes de Diablo III et à une icône de joueur à l’effigie de Diablo. Le même Diablo prendra la place du portrait d’ouvrier dans StarCraft II tandis qu’Azeroth se mettra également à la page dans World of Warcraft.

Toutes ces joyeusetés seront proposées pendant une durée limitée. Blizzard Entertainment en dira plus dans les jours à venir. Sachant que Diablo est sorti en janvier 1997, les hostilités devraient débuter le mois prochain.