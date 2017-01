Retrouvez notre sélection de jeux vidéo pour ce frileux week-end !

Aion – PC

Malgré son bel âge et sa sortie en 2009, il n’est jamais trop tard pour retourner sur les terres d’Aion : The Tower of Eternity. Le MMORPG coréen continue d’offrir une très belle expérience de jeu, d’autant plus que le titre est passé en free to play en 2012 ! Plus d’excuse pour ne pas s’essayer à l’aventure dans le monde d’Atréa et de choisir entre les races des Elyséens et des Asmodiens afin de combattre les Balaurs, les Kralls, les Maus et les Shugos.

Aion est disponible gratuitement sur PC, il est possible de le télécharger sur le site officiel.

Conduct This ! – iOS, Android

Si vous êtes à la recherche du nouveau titre addictif sur mobile, Conduct This ! est probablement le jeu qu’il vous faut. Très simple à prendre en main, le but de Conduct This ! est d’aiguiller les trains sur les réseaux ferroviaires afin de les mener à bon port, en évitant a minima de les faire se rentrer dedans. La difficulté s’accroît quand le nombre de trains et de réseaux augmente, mais Conduct This ! reste un jeu très accessible !

Fantasy Life – 3DS

Cette semaine, c’est aussi l’occasion de remettre la main sur des titres un peu plus anciens de la 3DS. Sorti en 2014, Fantasy Life est un jeu de farm RPG où tout l’enjeu se construit autour de la carrière de son personnage. Mineur, forgeron, cuisinier, soldat… Chacun est libre de son orientation professionnelle, et surtout de pouvoir en changer quand il le souhaite ! Côté action, des combats contre les monstres nous attendent sur les routes de Reveria, le monde de Fantasy Life. Ce petit monde mignon regorge de multitudes d’activités à découvrir, avec de nombreuses heures de jeu à la clé.

Fantasy Life est disponible sur 3DS au prix de 44,99€