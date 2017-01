L'entretien de Gabe Newell avec des utilisateurs de Reddit était très riche. Voici ce que nous pouvons en retenir.

À l’occasion d’un événement aussi rare que le passage d’une même comète dans une seule vie, Gabe Newell, fondateur et dirigeant de Valve s’est prêté au jeu de l’AMA sur Reddit. Pour faire simple, il s’agit d’une conversation ouverte dans laquelle une personnalité répond aux questions des utilisateurs, sans langue de bois de préférence.

Et pour le coup, Gabe Newell a plutôt bien joué le jeu, campant un personnage bien plus loquace qu’on aurait pu l’imaginer. Nous avons remonté le fil à la recherche des questions et réponses les plus importantes, que nous avons traduites en français. L’intégralité de la discussion est à lire ici.

Les regrets à propos d’Half-Life

Quel est votre jeu Valve préféré ?

Je pense que Portal 2 est notre meilleur jeu solo. Et c’est à Dota 2 que je joue le plus côté multijoueur.

Du coup que regrettez-vous du côté de Half-Life ?

Le problème avec Half-Life, pour moi, c’est que j’ai été beaucoup plus impliqué dans des décisions fondamentales sur ces jeux que pour d’autres jeux. Du coup, il m’est très difficile de les regarder d’une autre manière qu’une succession de choses que je regrette. Ne cherchez pas dans ma réponse une quelconque information sur le futur de la série.

C’est simplement plus facile pour moi d’être fan de choses dans lesquelles je n’ai pas été aussi impliqué. Quand vous êtes impliqué dans un jeu, tout ressemble à une succession de compromis. Tout ce que vous trouvez dans un jeu implique le sacrifice de choses que vous ne trouvez pas dans un jeu. Je ressens beaucoup cela pour Half-Life, pour des tas de raisons.

Et puis Xen.

Les futures productions dans l’univers Portal / Half-Life (jeux, films…)

Ne parlait-on pas de films dans l’univers de Portal et Half-Life, produits par Valve et J.J. Abrams ?

Si. Ils arrivent.

Et a-t-on une chance de voir de nouvelles licences dans ces univers ? Il y a beaucoup à explorer !

Bien sûr.

Où en est Half-Life 3 ou Half-Life 2 : Episode 3 ? Est-ce que Valve travaille toujours sur des jeux solo ? Une source anonyme a affirmé que les projets étaient annulés.

Le chiffre 3 ne doit pas être prononcé. Oui. Je crois personnellement à tout ce que des sources anonymes et non identifiées disent sur internet.

Le moteur Source 2.0

Est-ce que Valve va faire quelque-chose du Source Engine 2.0 dans les années à venir ?

Source 2 est toujours notre environnement de développement principal. Au-delà d’avoir fait passer Dota 2 entièrement sur ce moteur il y a peu, nous l’utilisons pour développer des titres qui n’ont pas encore été annoncés. Nous voulons que tout le monde chez Valve travaille avec le même moteur. Nous souhaitons également que le moteur Source 2 soit disponible pour tous les développeurs tiers, gratuitement.

En bref

Les films Half-Life / Portal sont toujours en chantier

Un Half-Life pourrait sortir (mais n’aura pas de « chiffre 3 »)

Portal 2 est le jeu préféré de Gabe Newell

Source 2.0 est toujours en développement et utilisé pour des jeux « non annoncés »

Il est question d’une « nouvelle licence » dans l’univers de Half-Life / Portal