Half-Life fête ses 25 ans. Un anniversaire célébré comme il se doit par Valve, qui offre une grosse mise à jour au FPS culte et vous permet de l’obtenir gratuitement.

Le 19 novembre 1998, Valve lance Half-Life, son tout premier jeu qui allait devenir culte, et qui continue toujours de déchaîner les passions aujourd’hui (on rêve tous d’un Half-Life 3). Entre l’ambiance, le gameplay, la narration ou encore son héros charismatique, le FPS a coché énormément de cases. À l’occasion de ses 25 ans, Valve propose une grosse mise à jour anniversaire et une offre permettant de l’ajouter à sa collection sans rien payer.

« Ces dernières années, le jeu n’a pas reçu autant d’attention que d’autres jeux de notre catalogue, cette étape importante était donc l’opportunité idéale pour améliorer l’expérience et ajouter des nouvelles manières d’y jouer », explique Valve dans un communiqué publié le 17 novembre. Attention, Half-Life est gratuit jusqu’à ce lundi 20 novembre, à 19h.

Les autres épisodes de la saga sont en promotion. Par exemple, Half-Life 2 est à 0,97 € (-90 %) tandis que Half-Life: Alyx, l’incroyable opus en VR, est à 20,05 € (-66 %).

Half-Life. // Source : Valve

Half-Life se rappelle à notre bon souvenir pour ses 25 ans

Les développeurs de Valve ne se moquent pas du monde avec cette grosse mise à jour anniversaire, dont la note de patch est très longue. Plusieurs améliorations graphiques ont été ajoutées (correctifs pour les lumières, meilleur comportement physique des grenades) et la compatibilité avec le Steam Deck est désormais totale. Le timing ne pouvait pas être meilleur puisque l’entreprise vient tout juste de lancer la version OLED de sa console portable. Half-Life peut aussi être joué à la manette, ce qui prouve que Valve a surtout cherché à moderniser son joyau.

Du côté du contenu, Half-Life récupère quand même quatre cartes inédites pour le multijoueur. « On a aussi restauré certaines choses pour les plus nostalgiques, comme l’artwork original du menu principal et certains prototypes des versions alpha du jeu », se réjouit Valve. Il y a même un petit film documentaire d’une heure disponible sur YouTube pour se replonger dans certaines archives.

Le retour au premier plan de Half-Life est déjà un joli succès pour Steam. Selon la base de données SteamCharts, qui traque notamment le trafic en temps réel, on peut voir que le nombre moyen de joueuses et de joueurs connectés en même temps a quadruplé entre octobre et novembre. Ces derniers jours, le titre a connu un pic à plus de 33 000 personnes sans doute rattrapées par la nostalgie. Bref, Valve a eu la très bonne idée de ne pas oublier l’un des anniversaires les plus importants de son histoire.

