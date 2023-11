À l’occasion de ses 25 ans, Half-Life a reçu une grosse mise à jour anniversaire. Elle a été suivie par un petit patch qui a corrigé un illustre bug.

Le sixième chapitre de Half-Life doit hanter nombre de joueuses et de joueurs. Alors qu’on entre dans une pièce, un immense tentacule brise une vitre et attrape un pauvre scientifique qui passait par là. Il s’agit de l’une des nombreuses séquences cultes du jeu qui vient de fêter ses 25 ans. Problème ? Un bug d’animation la rend plus ridicule qu’impressionnante : le personnage flotte dans les airs et n’est pas collé au tentacule, alors que c’est censé être le cas. Quand on regarde l’écran, on a envie de rire.

Ce bug, qui n’était pas présent dans la version originale d’Half-Life et qui est apparu avec un patch (comme nous le rappellent des passionnés de Reddit), est devenu une sorte de running gag. Et quand le jeu a reçu une grosse mise à jour anniversaire, on pensait que Valve en profiterait pour en finir avec ce souci technique. Que nenni ! Il a fallu attendre le 22 novembre, soit 5 jours après la grosse mise à jour des 25 ans, pour voir apparaître un correctif.

Le bug du tentacule dans Half-Life // Source : Capture d’écran Reddit

Valve corrige enfin un vieux bug de Half-Life

Le fait que le bug n’ait pas été corrigé dans la grosse mise à jour anniversaire, censé redonner de l’éclat au chef-d’œuvre, a déçu certains fans, comme totallyspis. Sur Reddit, il déplorait le 18 novembre : « C’est un peu décevant de voir que l’animation de Blast Pit n’a jamais été modifiée ». Il accompagnait sa plainte d’un clip où on voyait l’étendu des dégâts.

« Corrige le timing de la séquence où le tentacule attrape le scientifique dans Blast Pit », annonce fièrement Valve dans sa note de patch publié le 22 novembre. Toujours sur Reddit, on peut voir que le bug est bien de l’histoire ancienne. Rampage470 écrit même, en majuscule : « L’animation du tentacule dans Blast Pit a été corrigée. Ce n’est pas une blague ! » L’excitation prouve qu’il y avait quand même une attente et une impatience à voir cette animation s’exécutait correctement. Désormais, le scientifique est collé au tentacule, ce qui donne un rendu bien plus crédible et réaliste.

La bonne animation // Source : Capture d’écran Reddit

Il n’empêche, certains pourraient être tentés de croire que le bug faisait partie du charme de Half-Life, référence du genre FPS sorti en 1998. Mais, de l’aveu même de Dario Casali, développeur qui a travaillé sur le jeu, il devait être corrigé. Dans une vidéo publiée sur YouTube le 10 novembre, il a blagué sur la situation. Il a été en quelque sorte prophète, puisque Half-Life est maintenant lavé d’un des bugs les plus célèbres de son existence.

