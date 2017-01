Gabe Newell, célèbre patron de Valve, se prêtera demain à l'exercice de l'AMA sur Reddit. Il ne parlera probablement pas de Half-Life 3.

En 2004, Valve sortait Half-Life 2. En 2007, Valve sortait Half-Life 2 : Episode 2. C’est cette même année que le jeu culte se terminait sur un cliffhanger de folie, laissant présager qu’il y aurait bien entendu un Half-Life 2 : Episode 3… si ce n’est un Half-Life 3. Et depuis 10 ans, les fans de la saga espèrent que le studio va communiquer sur ce jeu, attendu comme le Messie, interprétant chaque déclaration de Valve comme un Signe de la Révélation à venir. Valve, de son côté, semble préférer gagner de l’argent en vendant des chapeaux.

Et pourtant, Gabe Newell, l’iconique patron du studio, fera demain une sortie qui ne manquera pas d’être remarquée : sortant de son mutisme, il a confirmé qu’il se prêterait au jeu de l’AMA sur la plateforme communautaire Reddit. L’exercice est simple : les internautes posent des questions et, a priori, la personne interviewée doit y répondre. Nous avions organisé un événement de ce genre avec Shadow qui avait bien marché : c’est une occasion de mettre en relation les lecteurs et utilisateurs d’une plateforme ou d’un média et ceux qui créent.

Le 17 janvier, il faudra donc se connecter à minuit sur le subreddit /r/TheGaben pour participer à la discussion qui, à coup sûr, sera animée. À moins que Gabe Newell n’utilise cette occasion que pour discréditer l’interview d’un ancien employé anonyme donnée à Gameinformer, qui affirmait en début de mois que les projets Half-Life 3 ou Half-Life 2 : Episode 3 n’existaient même pas…