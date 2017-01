Vidéo : Horizon : Zero Dawn précise son histoire dans une bande-annonce magnifique Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

La première baffe visuelle de 2017 est bien partie pour être Horizon: Zero Dawn, grosse exclusivité prévue pour mars sur PS4.

Après Gravity Rush 2 en janvier et Nioh en février, la PlayStation 4 accueillera une troisième grosse exclusivité, à savoir Horizon : Zero Dawn. Développée par Guerrilla Games (les Killzone), cette nouvelle licence s’appuie déjà sur de solides arguments graphiques et techniques (optimisation PS4 Pro avec compatibilité HDR et 4K upscalée). Elle intrigue aussi par son univers à la fois mystique et mystérieux, mis en exergue dans la dernière bande-annonce diffusée par Sony. Elle vient préciser un peu plus l’histoire de ce qui pourrait être l’un des meilleurs jeux de l’année 2017.

C’est beau

Horizon : Zéro Dawn nous placera dans le costume d’Aloy, dont la tribu, redevenue primitive, a été massacrée par de mystérieux individus masqués ayant réveillé de vieilles machines. Pour elle, il n’y a plus qu’une seule solution : la traque. Elle entend donc voyager vers d’autres territoires pour soulever une rébellion et chercher de précieux alliés dans sa quête visant à tuer ces guerriers disposant d’une source de pouvoir étrange sur les créatures mécaniques. Mysticisme, politique, secrets à percer : les ingrédients classiques sont là.

Vu comme ça, le scénario a l’air assez classique mais la direction artistique (« un monde postapocalyptique luxuriant ») et le casting, visiblement rempli en fortes têtes, devraient se porter garants d’une narration réussie, sinon efficace. De toute façon, nous le saurons très, très vite car Horizon : Zero Dawn sortira bientôt.