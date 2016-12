Vidéo : Gravity Rush 2 : une démo aujourd’hui, un animé après Noël Maxime Claudel - il y a 4 heures Pop culture

Sony met le paquet sur Gravity Rush à quelques semaines de son lancement sur PlayStation 4, avec une démo et un film d'animation pour les fêtes.

Née sur la PSVita, la franchise Gravity Rush est désormais devenue l’apanage de la PlayStation 4. Le premier opus s’est offert une version Remastered pour préparer l’arrivée de sa suite, exclusive à la console de salon.

La démo jouable (et gratuite) de Gravity Rush 2 sera disponible dès ce soir, 19 heures, sur le PlayStation Store. Elle sera suivie par un film d’animation diffusée sur le YouTube de PlayStation, à compter du 26 décembre à 17h. Parfait pour digérer la bûche de Noël.

Double cadeau

La démo de Gravity Rush 2 sera aussi bien focalisée sur les nouveaux joueurs que les anciens. En effet, comme le précise le PlayStation Blog, « il y aura deux chemins possibles ». Le premier servira à se familiariser avec les pouvoirs de gravité de l’héroïne Kat, notamment capable d’évoluer sur les murs sans sourciller mais pas sans donner la nausée aux joueurs (même pas besoin de réalité virtuelle). Le deuxième, lui, sera un aperçu davantage concret du titre, basé sur une expérience en monde ouvert avec des quêtes à remplir.

Du côté du film d’animation, baptisé Gravity Rush Ouverture et créé par le studio Khara, on s’intéressera aux évènement qui se sont déroulés entre Gravity Rush et Gravity Rush 2. C’est une manière d’approfondir un peu plus l’univers si singulier de la licence, qui fera concrètement son retour le 18 janvier prochain sur PlayStation 4.