Warner Bros. a officialisé la date de sortie d'Injustice 2, le jeu de combat avec les super-héros de l'écurie DC Comics.

Connu pour sa franchise ultra violente Mortal Kombat, NetherRealm Studios adore les super-héros DC Comics. En 2013, entre les deux Mortal Kombat les plus récents, le studio a lancé Injustice : Les Dieux Sont Parmi Nous, un jeu de combat mettant en scène Batman et ses potes. Naturellement, une suite est actuellement en préparation et Ed Boon, son directeur, a lâché la date de sortie sans crier gare, via un simple Tweet.

Toujours très bavard sur les réseaux sociaux, le maître du teasing est venu répondre aux rumeurs annonçant Injustice 2 pour le mois de mars. Car ce sera finalement pour le 16 mai sur PlayStation 4 et Xbox One en Amérique du Nord, soit dans ces eaux-là chez nous.

Deuxième round

Injustice 2 reprendra bien évidemment les bases posées par son prédécesseur, qui avait pour lui un mode scénario très travaillé, des interactions avec les décors poussées et des rixes visuellement impressionnantes en adéquation avec la puissance des personnages. Il ajoutera un système emprunté au genre RPG, à savoir la possibilité de personnaliser son héros avec des pièces d’équipement améliorant ses caractéristiques et modifiant son look. La progression se fera dès lors via du loot, garantissant, sur le papier, un aspect chronophage à Injustice 2.

À noter que, compte tenu du passif de Warner Bros. avec le monde du PC (Batman : Arkham Knight était une catastrophe technique à son lancement), NetherRealm Studios ne développe pas Injustice 2 sur cette plateforme. Mais rien n’exclut un portage qui arrivera plus tard, une fois les optimisations correctement calées pour éviter les déceptions et l’ire des joueurs sur les forums Steam.