Mute est peut-être le film qui nous fera aimer les longs métrages produits par Netflix. Cette œuvre de science-fictions a des arguments pour elle. Nous vous dévoilons les premières images.

Comptez sur Netflix pour tenter, cette année encore, le monde du cinéma. Si en France, nous saluons la belle prise qu’a fait le géant avec le film Divines, nous ne sommes pas toujours convaincus par les films produits par l’entreprise.

Des titres comme XOXO ou Les Vraies Mémoires d’un Assassin n’étaient pas consternants mais, jusque-là, comme beaucoup, nous avons l’impression que Netflix est meilleur lorsqu’il s’agit de produire des séries. Spectral ou Barry nous poussent pourtant à considérer que le géant pourrait, à l’avenir, produire un film événement. Et peut-être qu’il faudra attendre Mute en 2017 pour découvrir le film Netflix qui marquera les esprits.

Mute est un long métrage original de Netflix qui sortira courant 2017. C’est un film réalisé par Duncan Jones (fils de Bowie, réalisateur de Warcraft) avec Alexander Skarskard, Paul Rudd, Justin Theroux. Le film de science-fiction se déroulera dans un futur dystopique à Berlin et se voit comme une réponse à Blade Runner. Le scénario a été écrit par Jones et Michael Robert Johnson, et selon Duncan Jones, Mute est l’aboutissement d’une idée qui germe dans son esprit depuis plus de 14 ans. Le cinéaste explique par ailleurs que l’univers rappellera Moon, un de ses premiers films, mais également le style de Philip K. Dick.



Installé dans un futur proche, Mute suit l’histoire de Leo (Alexander Skarsgård) qui vit dans un Berlin défiguré. Le garçon muet va voir sa vie changer quand son seul bonheur, sa petite amie, va disparaître sans laisser de trace. Nous vous proposons de découvrir en exclusivité les premières images d’un film qui se montre très ambitieux. Espérons qu’il soit aussi bon qu’il est prometteur.