Vidéo : Alerte nostalgie avec la première vidéo du retour de Diablo Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Pixels apparents, mixage sonore vieillot, caméra fixe : tout y est pour passer un plaisir rétro coupable.

Pour Blizzard Entertainment, le mois de janvier sera placé sous le signe des 20 ans de la franchise Diablo. Si tout le catalogue en profitera, le principal évènement prendra logiquement place dans le hack’n’slash Diablo III avec The Darkening of Tristram (L’Obscurcissement de Tristram).

Ce dernier permettra de retrouver des sensations d’antan avec un remake tronqué du jeu original. On pourra (re)vivre tout ça au moment du déploiement du patch anniversaire gratuit 2.4.3 (pas de date précise pour le moment) et, en attendant, le géant américain dévoile une première vidéo du retour de Diablo. Attention à la nostalgie.

Old-school

Kevin Martens, Zaven Haroutunian et Joe Shely nous racontent ce qu’est The Darkening of Tristram et force est de reconnaître que Blizzard Entertainment n’a pas fait les choses à moitié : filtre pixelisé, mixage sonore d’époque, caméra lockée dans la position originale, mouvements dans huit directions uniquement… Certains développeurs ont même recréé l’interface sur leur temps libre, preuve de leur immense passion, amour et respect pour la licence.

L’idée est bel et bien de donner un sentiment rétro à cet évènement, accessible à tous et qui comprendra quelques quêtes et l’ensemble des boss (vous reconnaîtrez le Boucher, n’est-ce pas ?). Blizzard Entertainment conseille par ailleurs de fouiner un peu partout afin de dénicher les nombreuses références incluses çà et là. Des clins d’œil qui passeront notamment par des objets madeleine de Proust.

Pour une meilleure expérience, Blizzard préconise aussi de commencer The Darkening of Tristram avec un personnage au niveau 1. Pour un plaisir old-school encore plus décuplé. Ici, on s’adresse bel et bien à des fans.