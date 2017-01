Le directeur des opus 2,3 et 4 de Devil May Cry va annoncer un nouveau jeu très bientôt. Le beau gosse Dante va-t-il faire son retour ?

Le mois de janvier est le moment où tout le monde prend ses résolutions, que chacun tiendra ou non. Développeur chez Capcom, Hideaki Itsuno en a visiblement une de taille : annoncer un nouveau jeu cette année.

En prenant connaissance de son C.V. et en considérant que la firme nippone adore itérer ses franchises plutôt que d’en créer des nouvelles, il y a deux choix possibles sur le titre mystère. Et l’un d’entre eux porterait le nom Devil May Cry 5 et verrait le retour du beau gosse ultra stylé et charismatique, Dante.

Happy New Year ! I exert myself in order to announce a new game this year. Thank you. — Hideaki Itsuno (@tomqe) December 31, 2016

Le BG de DMC

En effet, Hideaki Itsuno a dirigé les développements des beat them all Devil May Cry 2, Devil May Cry 3 et Devil May Cry 4. Cela fait déjà un petit moment que nous parlons d’un vrai cinquième opus depuis le lancement du reboot DmC : Devil May Cry, supervisé par le studio occidental Ninja Theory, et le célèbre chasseur de démons Dante serait bien inspiré de faire son retour l’année après ses quinze ans. C’est d’autant plus vrai que Capcom adore les anniversaires et capitaliser dessus. En tous cas, nous pouvons parier sur un retour à l’arc canon avec un Devil May Cry 5 en lieu est place d’un DmC : Devil May Cry 2.

L’autre possibilité pointe vers un Dragon’s Dogma 2, la suite d’un RPG ayant remporté un beau petit succès sur consoles et sur Steam. Hideaki Itsuno a bien évidemment travaillé sur d’autres sagas (Rival Schools, Power Stone…) mais elles sont sans doute trop peu récentes pour que Capcom se décide à les ressusciter.