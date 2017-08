Le service de streaming suédois Spotify vient de communiquer le nombre de ses abonnés payants, enregistrés en juillet 2017. Il compte dorénavant plus de 60 millions d'abonnements, soit plus du double d'Apple Music, et appuie ainsi son statut de leader du marché.

Alors que la consommation de musique passe aujourd’hui en majeure partie par le streaming, la guerre entre les différents acteurs de ce marché — Spotify, Apple Music, Amazon et bien d’autres — ne cesse de faire rage. Mais il semblerait que le géant suédois ait une avance considérable sur la concurrence, avec près de 60 millions d’abonnés payant à son service.

C’est le site de Spotify, venant d’être mis à jour avec de nouvelles données, qui nous informe de ce chiffre, enregistré en juillet 2017. Avec 60 millions d’abonnements payants, le service de streaming surpasse largement le deuxième acteur du marché, Apple Music, pourtant riche de 27 millions d’abonnés depuis juin 2017.

Spotify, leader du marché payant et freemium

Le mois dernier, l’entreprise suédoise annonçait fièrement avoir dépassé les 140 millions d’utilisateurs dans le monde, en comptant les abonnements mais également les utilisateurs gratuits. Une offre qui n’est pas proposée par les deux concurrents principaux que sont Apple et Amazon, respectivement deuxième et troisième du marché, appuyant un peu plus la domination de Spotify.

D’autant plus que, avec 50 millions d’abonnés en mars 2017, la plateforme de streaming a enregistré 10 millions de nouveaux abonnements en l’espace de seulement 4 mois. Une progression impressionnante qui achève d’en faire le leader du marché mondial, fort d’une implantation dans 60 pays et d’un catalogue de près de 30 millions de morceaux.

Pourtant touché par quelques polémiques, concernant notamment certains artistes utilisées dans leurs playlists, Spotify continue sa fulgurante ascension et ne semble pas prêt d’être dépassé par les deux géants américains.