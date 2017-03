Spotify compte désormais 50 millions d'abonnés payants, un chiffre impressionnant et stratégique dans sa lutte avec son grand rival, Apple Music.

Si Spotify n’est pas le service streaming audio le plus utilisé de France, l’entreprise suédoise domine largement dans le monde : elle a annoncé sur Twitter avoir dépassé les 50 millions d’abonnés payants dans le monde. Un palier symbolique qui confirme son statut de leader de ce type de services, loin devant Apple Music, qui compte 20 millions d’auditeurs dans le monde depuis son lancement en juin 2015.

Disponible dans 60 pays et avec un éventail de 30 millions de chansons différentes, Spotify offre deux types de services : le premier est gratuit en contrepartie de publicités et d’options limitées, tandis que son abonnement Premium à 9,99 euros par mois offre un service sans publicité, une qualité de son supérieure mais également l’écoute hors-connexion des titres.

10 millions d’abonnés supplémentaires en 5 mois

La plateforme avait franchi les 100 millions d’auditeurs — payants et non-payants — en juin dernier. En septembre 2016, Spotify avait dépassé les 40 millions d’utilisateurs premium ; depuis, l’entreprise est parvenue à conquérir 10 millions de nouveaux abonnés payants en seulement 5 mois tandis que son rival Apple Music en a séduit 3 millions en 3 mois.

Si la bataille entre ces deux géants de l’industrie musicale fait rage, Tidal, une autre plateforme de services streaming audio lancée par Jay Z, est à la traîne, comme le prouve son dernier bilan de mars 2016. Le service affirmait avoir franchi la barre des 3 millions d’abonnés, mais l’entreprise ne présente plus de résultats nets depuis désormais plus d’un an. Il est aussi soupçonné d’avoir gonflé le nombre de ses abonnés.