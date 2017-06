Spotify vient de passer un nouveau cap important. Le géant suédois du streaming comptabilise désormais près de 140 millions d'auditeurs actifs, en compilant les abonnés payants et les utilisateurs gratuits.

Alors que le streaming figure en couverture du nouveau numéro de Forbes, Spotify n’en finit plus de poursuivre son ascension.

Le géant suédois, leader mondial du marché, vient d’annoncer les derniers chiffres concernant son nombre d’utilisateurs actifs : celui-ci dépasse maintenant la barre des 140 millions dans le monde.

Englobant à la fois les utilisateurs gratuits, ayant un accès limité et de la pub, et les abonnés, payant près de 10€ pour un accès illimité et sans pub, ce palier consolide la position de l’entreprise en tant que n°1 du secteur face à la concurrence.

Today we're happy to announce 140 million users on Spotify ! To put it another way, that's one million for every single character in this twe

— Spotify (@Spotify) June 15, 2017