Vous rêviez d’une Tesla violet sombre ? Elle arrive

Lors de l’inauguration de l’usine installée à Berlin, Elon Musk a confirmé que Tesla proposera de nouvelles couleurs pour ses voitures électriques.

Blanc nacré multicouches, noir uni, gris nuit métallisé, bleu outremer métallisé et rouge multicouche : quand on commande une Model 3, une Model S, un Model Y ou un Model X, on a le choix entre ces cinq couleurs. Tesla ne propose pas une palette très variée, en comparaison d’autres constructeurs. Par exemple, la Porsche Taycan est disponible en… 17 couleurs différentes.

Néanmoins, dans un avenir relativement proche, Tesla doit augmenter le nombre de coloris disponibles. Comme le rapporte Electrek dans un article publié le 23 mars, Elon Musk a indiqué que deux styles supplémentaires seront ajoutés au catalogue, grâce à l’usine Gigafactory 4 inaugurée depuis peu. Cette usine installée à Berlin dispose en effet d’un atelier de peinture ultra sophistiqué, permettant à l’entreprise d’élargir sa palette. Par le passé, Tesla offrait plus de couleurs, notamment un gris argent et un noir obsidien.

Une Tesla Model 3, avec un coloris bleuté. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Deux nouveaux coloris à venir pour le Tesla Model Y

« Nous allons proposer un rouge très spécial, que certains ont probablement déjà vu. Il y aura 13 couches de peinture. Et nous aurons aussi un rendu argent avec 8 couches. Il sera lui aussi très spécial, comme du métal liquide », indique Elon Musk. Le « rouge très spécial » évoqué fait référence à des photos d’un prototype de Model S conduit par le milliardaire. Il ne s’agit en fait pas d’un rouge, plutôt d’un violet très foncé, proche de l’aubergine.

À noter que ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de l’arrivée de nouvelles couleurs pour les voitures Tesla. Dans les données d’une mise à jour de l’application mobile, on pouvait trouver les mentions de trois finitions inédites : Deep Crimson Multicoat (ce fameux violet), Mercury Silver Metallic (un rendu argent plus clair) et Abyss Blue Multicoat. Visiblement, le bleu est passé à la trappe entre temps.

On rappelle que la Gigafactory 4 ne produit pour le moment que des Model Y Performance. Dans un premier temps, ces deux nouveaux coloris ne seront donc proposés que sur le SUV 100 % électrique à destination des marchés européens. Il pourrait d’ailleurs s’agir d’une exclusivité. Dans les autres pays, les propriétaires peuvent toujours faire du covering, c’est-à-dire poser un autocollant de haute qualité sur la carrosserie. Depuis la mise à jour v11, il est possible de changer la couleur de la voiture affichée dans l’interface pour qu’elle corresponde à la réalité.