Tesla a annoncé le lancement d'un nouveau service dédié à ses véhicules. En Chine, les propriétaires pourront changer la couleur de leur voiture avec un recouvrement.

Quand on parcourt le catalogue actuel de Tesla, on se rend compte que peu d’options sont proposées en matière de livrées. Il n’y a que cinq couleurs très classiques : noir, blanc, rouge, bleu et gris. Pour plus de choix, il faut se tourner vers les préparateurs. Les choses pourraient néanmoins changer à l’avenir, puisque Tesla va offrir un service de recouvrement en Chine. Il a officialisé le lancement sur le réseau social Weibo, a repéré Electrek le 6 août.

« Les Tesla sont de plus en plus nombreuses sur les routes, et il peut arriver de ne pas reconnaître sa voiture dans une station de recharge », explique Tesla pour justifier ce service. Il va être testé au sein de cinq villes chinoises : Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen et Suzhou. L’entreprise évoque « plusieurs couleurs disponibles » au sein des centres de livraison et/ou de service après-vente.

Un test pour le Cybertruck ?

Dans son communiqué diffusé sur Weibo, Tesla montre un SUV Tesla Model X habillé de jaune. Il ne s’agit pas d’un recouvrement avec de la peinture, mais à l’aide d’un autocollant adapté à la taille de la voiture (et posé avec soin pour faire illusion). On n’a aucune idée du prix de cette option mais, par exemple, la société TSportline, spécialiste des modifications Tesla, facture à partir de 4 000 dollars pour le recouvrement d’une Model 3 (avec du vinyle). En France, on peut payer jusqu’à 2 100 euros en plus pour choisir la couleur de son véhicule au moment de la commande (peinture, donc). Le recouvrement a l’avantage de pouvoir être réalisé après l’acquisition de la voiture et de ne pas être définitif (en cas de changement d’avis).

Pour le moment, Tesla n’a pas prévu d’offrir cette opportunité aux propriétaires d’autres marchés. Mais il n’est pas interdit de penser que le constructeur procède à un test en vue du lancement du Cybertruck. Montré en une seule couleur, le pickup 100 % électrique pourrait être personnalisé grâce à cette méthode de recouvrement — une suggestion signée Elon Musk. Tesla pourrait également jouer sur la température de l’acier inoxydable pour lui offrir une teinte différente. Mais ce n’est pas une solution pour qui voudrait rouler à bord d’un Cybertruck rose.

