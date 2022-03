A6 Avant e-tron concept : Audi présente sa vision du break familial électrique

Après le concept basé sur la berline A6 présenté en 2021, c’est au tour de la déclinaison Break d’être présentée au public par le constructeur allemand.

Audi a dévoilé le concept de sa future berline Sportback 100 % électrique en avril 2021 sur le salon de Pékin. C’est au tour de la déclinaison break de faire son apparition sur nos écrans sous le nom de « A6 Avant e-tron concept ». C’est sur le salon de Genève que le concept aurait dû être présenté à la presse internationale. Mais faute de salon de Genève, c’est finalement lors de la conférence annuelle de la marque, et à distance, que l’on peut découvrir le 17 mars 2022 les premières images et informations de cette nouveauté à venir dans la gamme du constructeur allemand.

Base technique commune avec le concept de la berline

Pas de surprise côté technique, et c’est normal pour ce concept Audi A6 Avant e-tron. Il partage la même plateforme que la version berline, dévoilée l’année dernière. Le concept repose donc sur la plateforme Premium Platform Electric (PPE de son petit nom), avec architecture 800 volts. Porsche Taycan et Audi e-tron GT ont été les premiers modèles à l’avoir exploité.

Audi Plateforme technique A6 Avant e-tron concept

La force de cette architecture est de permettre une recharge rapide jusqu’à 270 kW, grâce à la technologie 800 V. Sur les deux concepts Audi A6 Sportback et Avant, c’est surtout une belle autonomie de 700 km qui est largement mise en avant. Vu la vocation de grande routière de l’Audi A6, c’est un choix de technologie parfaitement adapté.

Audi A6 Avant e-tron concept // Source : Audi

On retrouvera sur ces modèles deux moteurs électriques qui sont capables de délivrer une puissance totale de 350 kW et un couple de 800 Nm. Audi A6 Sportback e-tron et A6 Avant e-tron devraient proposer des performances assez proches, aussi bien en termes d’accélération que d’efficience.

Un design sculpté comme d’un seul bloc

Si les lignes du concept d’A6 Berline n’ont pas fait l’unanimité, surtout à l’arrière, il est probable que la version break change un peu la donne. Le profil et l’arrière de ce concept A6 Avant e-tron se rapprochent beaucoup plus de l’esprit de la gamme actuelle d’Audi, tout en apportant pas mal d’innovations.

Audi A6 Sportback & Avant e-tron concept // Source : Audi

Ce concept s’inscrit bien dans la gamme électrique que la marque aux anneaux s’emploie à développer. La face avant reprend les marqueurs de cette nouvelle génération de véhicule. Les dimensions de l’Audi A6 Avant e-tron concept restent assez proches de celles de la gamme A6 actuelle : 4.96 m de long, 1.96 m de large et 1.44 m de haut. Comme souvent, à la découverte de ces premières photos en studio souvent retouchées, on attend avec impatience de pouvoir découvrir ces concepts en réel pour vraiment pouvoir apprécier le travail du design.

Audi A6 Avant e-tron concept // Source : Audi

Le constructeur annonce que ce concept n’est pas juste une étude de style, mais qu’il préfigure bien du modèle de série que l’on devrait voir arriver d’ici à 2023. Pour le moment, aucune information n’a été communiquée sur l’intérieur et les équipements technologiques embarqués, il faudra encore attendre, y compris pour voir la taille du coffre de cette version break.

Ce concept Audi A6 Avant e-tron s’annonce déjà comme l’un des futurs modèles haut de gamme de la marque avec comme forces : son coffre et son autonomie élevée.