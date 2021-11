Le constructeur chinois NIO va ouvrir sa première station de « batterie swap » en Europe. Basé en Suède, ce dispositif permettra d'échanger la batterie vide de sa voiture électrique par une pleine, en quelques minutes et de manière totalement automatisée.

Et si vous pouviez changer la batterie de votre voiture électrique en quelques minutes, au lieu de patienter à une borne de recharge ? C’est la voie que NIO explore. Le 12 novembre, le directeur de la communication, Florian Otto a révélé sur Twitter que le constructeur chinois allait ouvrir, dans quelques semaines, sa première station européenne de batteries échangeables (« battery swap ») en Norvège. Il faut dire que c’est là que se trouve le plus gros marché des véhicules électriques du continent européen.

NIO is ready ! First Battery Swap Station in Europe. Just a few weeks. Game Changer for charging infrastructure. Norway first ! Germany soon. Fully recharged within minutes. Here we are ! pic.twitter.com/5QIMWn1Vyq

