Ford a présenté un concept de pickup électrique, basé sur l'iconique F-100 de 1978, volontairement très vintage pour faire de la publicité à son nouveau produit : un moteur électrique vendu à part, que tout le monde peut acheter pour transformer un véhicule en électrique.

Un pickup tout droit sorti des années 70, mais qui roule 100 % à l’électrique ? C’est le F-100 Eluminator, un concept de véhicule que Ford vient de présenter sur son site officiel, ce 2 novembre 2012.

L’objectif de ce joli coup de communication ? « Montrer quels bénéfices on retire en utilisant la puissance d’une batterie électrique du Mustang Mach-E GT Performance Edition de 2021 (…) avec plus de 480 chevaux et 860 joules de couple », détaille le fabricant. Il s’agit donc d’une publicité très claire pour les compétences de Ford en matière de performance et de puissance, pour faire parler de son Mach-E GT tout en faisant rêver les nostalgiques.

Ce choix est cohérent avec le fait que le Mustang Mach-E est un SUV hors cadres : Ford n’a pas fait du « Mustang », il est reparti de zéro, notamment esthétiquement, pour proposer une sorte d’hybride, misant avant tout sur des caractéristiques techniques solides et une très grosse batterie qui lui confère une autonomie impressionnante de 500 km.

Un moteur pour multiplier les véhicules vintage électriques

Le F-100 Eluminator n’est donc pas un véhicule qui sera commercialisé — probablement au grand damn des aficionados du vintage — mais une manière pour Ford d’annoncer qu’il vend son nouveau moteur électrique, appelé Eluminator.

L’objectif est de montrer qu’avec ce moteur très puissant, quiconque pourrait construire le véhicule électrique vintage de ses rêves, en désossant de vieilles carcasses pour leur donner une nouvelle vie. « Notre concept de F-100 Eluminator est un aperçu de la manière dont nous soutenons nos clients dans leur transition vers le tout-électrique avec 0 émission de pot d’échappement, même avec nos véhicules cultes », a commenté Eric Cin, directeur de la personnalisation des véhicules chez Ford, dans le communiqué.

Il faut tout de même mettre le prix : comptez au minimum 3 900 dollars.

La vidéo de présentation montre le F-100 Eluminator en train de rouler quelques secondes sur une piste déserte : il s’agit bien sûr ici encore une fois plus d’une démonstration que d’un pickup que l’on peut vraiment acheter. En revanche, si vous êtes motivés, vous pouvez essayer… de le construire vous-mêmes.

