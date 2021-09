Tesla a déployé une bêta pour tester ce qui se rapproche le plus de la conduite autonome. Mais, a priori, les testeurs doivent publier des vidéos et des impressions avec parcimonie.

Il y a quelques semaines, Tesla a déployé une bêta pour permettre à certains privilégiés de tester ce que le constructeur appelle la capacité de conduite entièrement autonome — une fonctionnalité qui permet de laisser la voiture prendre le contrôle. Depuis quelques jours, cette expérimentation publique est étendue à de plus en plus de personnes. Les propriétaires concernés, sans doute ravis de pouvoir devenir les testeurs de Tesla, doivent néanmoins se plier à des règles révélant une forme de paranoïa de la part de l’entreprise. Tout porte à croire qu’il y a la crainte d’une mauvaise publicité pour l’Autopilot.

Dans une enquête publiée le 27 septembre 2021, Motherboard indique en effet avoir obtenu des détails sur l’accord de non-divulgation que doivent signer les bêta-testeurs. Ces derniers ne peuvent pas s’adresser aux médias ou inviter des journalistes à essayer la capacité de conduite entièrement autonome. « Souvenez-vous que beaucoup de gens veulent voir Tesla échouer. Ne les laissez pas interpréter vos retours et vos publications sur les réseaux sociaux », pourrait-on lire dans le document.

Tesla encourage par ailleurs les bêta-testeurs à sélectionner avec soin les vidéos qu’ils souhaitent partager. Ce qui revient à dire : la multinationale n’a rien contre les clips sur la capacité de conduite entièrement autonome, à partir du moment où ils ne montrent que des choses positives. C’est là où le bât blesse : bien que très avancée, la technologie Autopilot reste aujourd’hui encore très dangereuse quand elle est mal utilisée. On rappelle d’ailleurs que les autorités américaines ont Tesla dans le viseur en raison de plusieurs accidents.

Ces règles d’autocensure mises en place par Tesla font écho à une vidéo partagée par le YouTuber Galileo Russell le 14 septembre (elle a été supprimée). On y voyait une voiture en train de gérer seule un parcours assez complexe, au sein d’un environnement urbain — sous un monorail. Tandis que certaines séquences appuient les immenses progrès réalisés par Tesla, certaines personnes ont retenu un moment très dangereux : quand la voiture a foncé vers des piétons qui voulaient traverser la route. Cette manœuvre a forcé Galileo Russell à reprendre la main — et à s’excuser pour la peur occasionnée. Cette courte séquence, d’abord isolée par un internaute, a fait le buzz. À tel point que le vidéaste a dû réagir…

Not sure why FSD is such a safety hazard – especially for pedestrians and cyclists ?

Check out this video, posted last week. pic.twitter.com/Hg0tGfxXDT

— David Zipper (@DavidZipper) September 19, 2021