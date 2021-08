Il y a quelques jours, Tesla a démarré le déploiement d'une nouvelle mise à jour à destination de ses voitures. Certaines fonctionnalités continuent de nous préparer pour la conduite autonome, à l'instar de l'arrivée de Disney+.

Les propriétaires d’une Tesla peuvent désormais regarder l’intégralité de la saison de la série Loki dans leur voiture — mais pas en roulant, bien entendu. Comme le rapporte Electrek dans un article publié le 29 juillet, le constructeur américain a commencé le déploiement d’une nouvelle mise à jour. Parmi les fonctionnalités phares, il y a donc l’ajout de la plateforme de SVOD Disney+, accessible depuis le mode Théâtre (où on trouve déjà des jeux vidéo, Netflix, YouTube ou encore Twitch).

L’intégration de Disney+ dans l’interface des voitures Tesla est surtout un pari pour l’avenir. Si l’accès à des services de streaming (l’abonnement n’est pas compris) permet de s’occuper pendant la phase recharge sur une borne publique, la fonction prendra tout son sens lorsqu’on pourra lâcher le volant. En ce sens, Tesla est en train de préparer le terrain : quand la conduite autonome sera 100 % légale et sûre, il aura déjà un écosystème complet de divertissements. D’ici là, d’autres moyens de s’amuser auront sans doute été ajoutés.

Mode lavage, accès au Wi-Fi, amélioration de la Dashcam…

Autre indice montrant que Tesla pense aux usages à long terme : les voitures peuvent désormais rester connectées à un réseau Wi-Fi quand elles roulent. Auparavant, cette connectivité se coupait dès qu’on enclenchait la marche arrière ou la marche avant. C’est intéressant pour celles et ceux qui ne seraient pas abonnés aux services premium (facturés 9,99 € par mois pour bénéficier d’un réseau cellulaire embarqué) : en utilisant leur smartphone en point Wi-Fi, leur véhicule pourra y accéder.

« Certaines fonctionnalités mises à la disposition des propriétaires d’un véhicule doté de la Connexion Standard via le Wi-Fi, telles que le streaming vidéo, Caraoke et le navigateur Internet, sont également accessibles via les points d’accès mobiles, sous réserve de frais et de restrictions applicables par votre opérateur de téléphonie mobile », précise la FAQ à ce sujet. Là encore, on entrevoit d’autres possibilités pour se divertir quand la conduite autonome sera possible.

D’autres nouveautés sont introduites par cette mise à jour :

Mode Lavage qui verrouille les vitres, le port de charge et désactive les essuie-glaces, le mode Sentinelle, le frein à main automatique ou encore les détecteurs de parking. De quoi s’éviter quelques mauvaises surprises quand on nettoie ;

Possibilité d’activer/désactiver l’assombrissement automatique des rétroviseurs ;

Amélioration de la Dashcam, qui peut désormais enregistrer quand un événement lié à la sécurité a lieu (un accident, le déclenchement des airbags) ;

Choix dans l’affichage de l’autonomie restante (pourcentage ou distance restante), simplement en touchant l’icône de la batterie ;

Trois nouvelles langues (Hongrois, Roumain et Russe).

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

