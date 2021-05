Ford a officialisé son pickup 100 % électrique, un produit très important aux États-Unis. La voiture est équipée d'une fonctionnalité très intéressante : la possibilité d'alimenter une maison en cas de panne de courant.

Ford a présenté son très attendu pickup 100 % électrique. Il s’agit d’un événement aux États-Unis, puisque la gamme F-150 dans laquelle il s’inscrit est la plus vendue depuis plus de 40 ans là-bas. Naturellement, le constructeur américain a mis beaucoup de choses dans ce produit amené à rencontrer un franc succès. Outre un prix très abordable (moins de 40 000 dollars hors bonus) et un équipement de série bien pourvu (deux moteurs, par exemple), le F-150 Lightning dispose de la recharge bidirectionnelle. Cette technologie pourra servir à fournir du courant à une maison qui en aurait besoin.

La recharge bidirectionnelle est à l’étude depuis plusieurs années chez les constructeurs automobiles, qui peuvent transformer leurs voitures en piles pour alimenter des bâtiments — qu’ils soient publics (V2G — ou Vehicle to Grid) ou privés (V2H — ou Vehicle to Home). Ford l’a intégrée à son pickup pour répondre à des situations d’urgence (une panne de courant de plusieurs heures), mais souhaite aller plus loin dans le futur.

Le F-150 Lightning pour alimenter une maison

D’après le communiqué de presse publié le 19 mai, le F-150 Lightning pourra automatiquement abandonner la recharge pour fournir de l’énergie en cas de besoin. Il faudra néanmoins qu’il soit branché à une borne fournie par Ford et que l’installation à domicile soit compatible (le constructeur indique pouvoir aider sur ce point). « Une fois que le courant [normal] est rétabli, le pickup se remet automatiquement en mode recharge », explique Ford. De cette manière, le véhicule ne se retrouvera jamais à plat sans raison.

La multinationale précise que le F-150 Lightning est capable de fournir une puissance de 9,6 kilowatts. Est-ce suffisant ? Oui, à en croire les informations fournies par Total Direct Énergie, qui estime qu’un compteur de 9 kWa est suffisant pour alimenter une maison d’une superficie supérieure à 100 m², équipée d’un chauffage électrique et/ou d’une climatisation avec 3 gros appareils électroménagers.

Ford annonce que son pickup électrique, quand il est doté de la plus grosse batterie, peut tenir trois jours si la consommation journalière ne dépasse pas les 30 kWh. Total Direct Énergie l’estime à un peu moins de 50 kWh, toujours pour une maison de 100 m². Mais la fonctionnalité du pickup est prévue dans le cadre d’une situation d’urgence, pendant laquelle on veillera à moins consommer. Le véhicule pourrait même tenir dix jours avec une consommation hyper régulée.

« Dans le futur, Ford va introduire Ford Intelligent Power, qui peut se servir du pickup comme une source d’alimentation pendant les heures pleines [quand l’électricité est plus chère], tout en tirant profit des heures creuses [quand l’électricité est moins chère] pour recharger le véhicule à temps pour le trajet du matin. Cela peut aider à faire des économies sur l’électricité consommé pour la maison et la voiture, tout en retirant un peu de pression sur le réseau public », rêve Ford. L’entreprise va par ailleurs s’associer à Sunrun, spécialiste des panneaux solaires pour proposer des installations plus propres.

