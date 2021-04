Audi lance le Q4 e-tron, son nouvel SUV 100 % électrique plus compact. La voiture viendra se confronter au Mercedes EQA et au Tesla Model Y.

Audi va s’attaquer au segment des SUV compacts 100 % électriques. Dans un communiqué publié le 14 avril, il présente la version définitive du Q4 e-tron — dont le premier concept date quand même de 2019. Attendu pour le mois de juin sur les marchés européens, le Q4 e-tron sera disponible en trois configurations et, aussi, en version Sportback (coupé, pour un look plus sportif). On avait déjà vanté ici son joli look, très sobre.

Audi opte visiblement pour une grille tarifaire assez agressive pour ce Q4, qui démarrera à 42 800 euros (hors bonus écologique). C’est 20 000 euros de moins que le moins cher des Tesla Model Y, il est vrai bien plus performant (deux moteurs) et doté d’une meilleure autonomie (505 kilomètres contre 341 kilomètres). On retrouve un positionnement similaire chez Mercedes avec l’EQA, lancé à un peu plus de 47 000 euros.

La fiche technique du Audi Q4

La gamme Q4 e-tron est un peu complexe à comprendre, puisque le SUV se décline en deux tailles de batterie (55 kWh ou 82 kWh), en deux groupes propulseurs (propulsion ou quatre roues motrices) et en deux design (normal et Sportback). Du côté de l’architecture, Audi s’appuie sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen (la même que les voitures ID.).

Plus concrètement cela donne le catalogue suivant :

Le Q4 35 e-tron avec une batterie de 55 kWh et un seul moteur ;

Le Q4 35 e-tron Sportback ;

Le Q4 40 e-tron avec une batterie de 82 kWh et un seul moteur ;

Le Q4 50 e-tron quattro avec une batterie de 82 kWh et deux moteurs ;

Le Q4 50 e-tron quattro Sportback.

On notera que le comportement aérodynamique de la version Sportback est un peu meilleur (coefficient de traînée de 0,26 contre 0,28), ce qui lui permet de proposer un peu plus d’autonomie : 349 kilomètres pour le Q35 e-tron (contre 341 kilomètres) et 497 kilomètres pour le Q50 e-tron quattro (contre 488 kilomètres). Il coûtera 2 000 euros de plus.

Comparaison entre l’Audi Q4 e-tron et le Tesla Model Y :

Q4 50 e-tron quattro Sportback Tesla Model Y Autonomie (WLTP) 497 km 505 km Accélération (0 à 100 km/h) 6,2 s 5,1 s Vitesse maximale 180 km/h 217 km/h Prix (hors bonus) NC 63 000 €

On peut remarquer que le Q4 50 e-tron quattro Sportback propose une fiche technique assez proche du Tesla Model Y (version Grande Autonomie, soit la moins chère). Pour rouler plus loin, il faut opter pour le Q4 40 e-tron, qui offre jusqu’à 520 kilomètres d’autonomie. Avec son seul moteur, il n’accélère pas aussi vite (0 à 100 km/h en 8,5 secondes). La batterie du Q4 e-tron peut encaisser des pics de charge élevés, jusqu’à 125 kW en fonction de sa taille.

Dans l’habitacle, Audi vante l’utilisation de matériaux recyclés (exemple : 26 bouteilles en plastique de 1,5 litre par siège). Le tableau de bord est orienté vers le conducteur, avec deux écrans qui en font une sorte de cockpit. Le SUV intègre aussi un volant composé de surfaces tactiles. Cette interface s’ajoute à l’écran tactile central et aux commandes vocales.

Crédit photo de la une : Audi Signaler une erreur dans le texte

