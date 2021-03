Quelques semaines après avoir officialisé un gros investissement dans le bitcoin, Tesla a ajouté le moyen de paiement à son configurateur en ligne. Pour le moment, seuls les Américains peuvent payer leur voiture avec la cryptomonnaie.

« Vous pouvez désormais acheter une Tesla avec des bitcoins », annonce Elon Musk dans un tweet publié le 24 mars. Il y a quelques semaines, on apprenait que le constructeur avait investi 1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie et envisageait de l’accepter comme un moyen de paiement pour ses produits. C’est désormais chose faite, tout du moins pour les Américains. L’option sera proposée aux autres pays plus tard cette année, a précisé le patron de Tesla.

« Les bitcoins payés à Tesla seront conservés en tant que bitcoins, et pas convertis en monnaie fiduciaire », ajoute Elon Musk. Cela signifie qu’ils apparaîtront dans le bilan financier sous leur forme d’origine. Le milliardaire indique enfin que l’entreprise utilise uniquement des logiciels internes et en open source pour le traitement du paiement en bitcoins.

Combien vaut une Tesla en bitcoins ?

L’option pour payer en bitcoins apparaît au moment où on veut valider la transaction en payant l’acompte de 100 dollars (que l’on peut aussi régler en bitcoins). Pour voir le logo apparaître, il faut se rendre sur le configurateur américain avec un VPN localisé aux États-Unis (comme le prouve notre capture d’écran). À noter que vous avez 30 minutes pour procéder au paiement en bitcoins, au cours indiqué par le site.

Actuellement, le bitcoin vaut 47 557,91 euros — mais il s’agit d’une monnaie très volatile. Il y a un an, un bitcoin valait… 6 264,16 euros. Les variations ne devraient pas s’arrêter là, surtout si de plus en plus d’entreprises s’y intéressent.

Voici la valeur en bitcoins de chaque voiture commercialisée par Tesla (hors bonus, hors option) :

Prix en euros Valeur en bitcoins Model 3 Autonomie Standard Plus 43 800 € 0,92 Model 3 Grande Autonomie 51 990 € 1,09 Model 3 Performance 59 990 € 1,26 Model Y Grande Autonomie 63 000 € 1,32 Model Y Performance 70 000 € 1,47 Model S Grande autonomie 89 990 € 1,89 Model S Plaid 119 990 € 2,52 Model S Plaid+ 149 990 € 3,15 Model X Grande Autonomie 99 990 € 2,1 Model X Plaid 119 990 € 2,52

On rappelle ce que dit la loi française sur le paiement en bitcoins : « Selon l’article L111‑1 du Code monétaire et financier (CMF), la monnaie de la France est l’euro. C’est donc la seule monnaie ayant cours légal en France. Aussi, si un professionnel peut accepter de se faire payer en cryptomonnaie, rien ne l’empêche non plus de les refuser. »

