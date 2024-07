Lecture Zen Résumer l'article

Bien que vendues directement en ligne et théoriquement avec le même prix pour tous les acheteurs, Tesla ne pratique pas un tarif unique dans toute l’Europe. Avec des écarts de 20 000 euros selon les pays en ce moment, ça peut donner envie de passer une frontière pour rentrer en Tesla Model 3. Mais ce n’est pas si simple.

Le prix des Tesla n’est jamais stable en France comme partout ailleurs, avec certaines modifications qui restent dans les annales. Mais en ce moment même, quitte à passer une frontière ou deux, les Tesla Model 3 peuvent afficher un tarif bien plus doux que les 41 490 € demandés sur le site français du constructeur.

Un yo-yo des prix auquel on est habitué

Depuis la sortie en France de la Tesla Model 3 il y a plus de 5 ans, les prix n’ont jamais été stables. Le bonus écologique était en vigueur pour toutes les voitures électriques en 2019, assurant de baisser la facture de 6 000 € sur toutes les versions. Pour autant, les ventes ont réellement décollé lorsque l’entrée de gamme — la Model 3 SR +, devenue ensuite Propulsion — est arrivée, avec un prix à payer qui est parfois descendu à 36 000 euros.

Mais avec Tesla, mieux vaut ne pas perdre de temps si l’on souhaite profiter d’une bonne affaire, puisque les augmentations se font sans crier gare, au grand dam des indécis. Il y a seulement deux ans, la moins chère des Model 3 était affichée à 53 490 euros, soit presque 30 % de plus qu’au moment d’écrire ces lignes.

Outre le timing, le pays d’achat n’a jamais été aussi important pour savoir combien coûte une Tesla en Europe. S’il y a quelques années, la France faisait partie des pays où une Model 3 était parmi les moins chères d’Europe, c’est aujourd’hui bien différent.

Combien coûte une Tesla Model 3 en Europe ?

Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez l’ensemble des pays d’Europe — au sens géographique choisi par Tesla — et le tarif associé à la Tesla Model 3 Propulsion dans ce pays.

On a choisi d’afficher le prix à payer, et non pas le prix catalogue, c’est-à-dire en tenant compte des aides gouvernementales applicables, à l’instar du bonus écologique que nous connaissons en France.

Pays Prix final Espagne 26 990 € Norvège 29 800 € Estonie 36 490 € Lituanie 37 370 € Lettonie 37 370 € Slovaquie 37 370 € Irlande 38 607 € France 41 490 € Danemark 41 780 € Autriche 42 070 € République Tchèque 42 280 € Grèce 42 470 € Slovénie 42 470 € Portugal 42 475 € Roumanie 42 490 € Islande 42 650 € Italie 42 975 € Suisse 43 350 € Allemagne 43 470 € Belgique 43 470 € Pays-Bas 43 490 € Luxembourg 43 490 € Finlande 44 090 € Suède 44 100 € Croatie 44 485 € Hongrie 45 150 € Pologne 46 950 € Royaume-Uni 47 400 € Le prix d’une Tesla Model 3 Propulsion d’entrée de gamme dans l’ensemble des pays d’Europe où elle est disponible.

Comme vous pouvez le constater, nos amis anglais auraient tout intérêt à se fournir en Espagne, quitte à gagner plus de 20 000 euros dans l’opération et en acceptant d’avoir un volant du bon mauvais côté de la route. Bien entendu, tout n’est pas si simple, sinon les européens n’hésiteraient pas à se faire livrer là où le prix à payer est le plus bas.

Tout d’abord, si l’on prend l’exemple de l’Espagne qui a fait parler d’elle récemment grâce au prix imbattable de 26 990 euros, il s’agit de conditions particulières et éphémères, réservées évidemment aux résidents fiscaux du pays (il s’agit d’un crédit d’impôt qui s’ajoute aux remises proposées par Tesla).

Pour d’autres pays où il n’y a pas d’aide, comme la Norvège par exemple où la Model 3 Propulsion est proposée à partir de 355 600 Couronnes norvégiennes (soit 29 800 euros environ), il n’est a priori pas impossible d’acheter une voiture neuve là-bas puis de l’importer en France. Cependant, il faudra en plus des démarches administratives pour l’assurer et l’immatriculer en France, s’acquitter de la TVA française (20 % du prix d’achat) et de 10 % de frais de douane, portant le prix à quasiment 40 000 euros… soit à peine 1 500 euros de moins que le prix français du moment.

Tesla gamme entière // Source : Tesla

Il n’est donc pas envisageable de choisir son pays préféré dans la liste, acheter une Tesla là-bas et faire une excellente opération financière a priori. De toutes façons, si tel était le cas, certains professionnels de l’import de véhicules auraient développé cette activité potentiellement très lucrative.

Ce qui est par contre imaginable, c’est d’acheter une Tesla d’occasion dans un pays où elle est vendue neuve à bas prix, profitant alors d’une côte d’occasion bien plus basse qu’en France. Même en ajoutant les frais d’importation et taxes, le coût final peut être plus bas que la même voiture vendue en France.

La roue tourne… provisoirement ?

Si la France n’est plus aujourd’hui le pays où les Tesla sont les moins chères, ce n’était pas le cas il y a quelques années. Entre début 2020 et début 2022, il n’était pas rare de pouvoir vendre sa Model 3 et en racheter une pour le même prix tous les 6 mois, directement à des professionnels de l’importation vers d’autres pays.

Depuis, les choses ont bien changé et cet épiphénomène s’est calmé. On se retrouve pour le moment dans la situation inverse, où ce sont des Français qui vont chercher des Model 3 norvégiennes ou espagnoles d’occasion dans quelques mois. Les hausses des taxes pour ces berlines électriques qui ne sont toujours pas fabriquées en Europe ont pour le moment raison d’un prix plus doux, réservé à sa grande sœur, la Tesla Model Y.

Nul doute que ça ne durera pas éternellement, et que les beaux jours de la Model 3 en France reviendront aussi vite qu’ils ont disparu. Dans tous les cas, si les centaines de milliers de Model 3 fabriquées par Tesla chaque trimestre peinent à trouver preneur sur certains marchés à cause de l’ombre faite par la Model Y, la firme américaine n’aura d’autre choix que de baisser ses prix. Et à en croire les résultats financiers tout juste publiés, certains ajustement vont être à l’ordre du jour.

