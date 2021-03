Toyota a lâché un petit teaser doublé d'un compte à rebours qui se terminera le 17 mars. À cette date, une voiture 100 % électrique sera dévoilée.

Roi de l’hybride depuis plusieurs années, Toyota compte bien le rester. C’est pourquoi il ne fait pas — encore ? — de la motorisation 100 % électrique une priorité. Les choses pourraient changer, à en croire un petit teasing publié le 10 mars. Il permet de découvrir une partie de la face avant d’un véhicule pour le moment baptisé X prologue.

Toyota ne dit rien sur ce que l’on peut attendre de cette voiture, qui prendra peut-être la forme d’un prototype qui mettra en avant les codes du design d’une future gamme. Un petit indice laisse en tout cas peu de place aux doutes : la calandre, semble-t-il, fermée pointe bel et bien vers un modèle 100 % électrique. Il s’agit en tout cas d’un événement pour Toyota, en témoigne le compte à rebours accessible à cette adresse et se terminant le mercredi 17 mars à 10h, heure française.

Un futur SUV 100 % électrique chez Toyota ?

Dans un communiqué publié en décembre 2020, Toyota évoquait le lancement « d’un tout nouveau SUV 100 % électrique ». Il pourrait être ce X prologue, chargé tout à la fois d’inaugurer la plateforme de développement polyvalente e-TNGA et d’être le premier produit d’une gamme complète de modèles 100 % électriques. « La plateforme e-TNGA peut s’adapter à de nombreux types de véhicules, traction avant, arrière ou quatre roues motrices, et à une large variété de batteries et de moteurs électriques », indiquait Toyota.

Cette stratégie rappelle celle de Volkswagen, qui dispose désormais d’une marque ID., animée par la technologie MEB. Cette approche est également imitée par Hyundai et Kia, respectivement avec les marques Ioniq et EV.

Toyota pourrait aussi choisir de s’attaquer au marché 100 % électrique par la base, avec une citadine (la Aygo par exemple ?). Ce serait un moyen de se différencier des autres constructeurs, qui préfèrent d’abord commercialiser un SUV, une catégorie très prisée et qui permet de proposer une autonomie décente (les petites voitures sont pénalisées par la taille de leur batterie).

Toyota commercialise déjà des voitures 100 % électriques, mais elles sont réservées aux marchés asiatiques, dans le sillage du Lexus UX 300e en Chine et de la minuscule C+ Pod au Japon. Autant dire qu’il serait temps d’accélérer pour la multinationale nippone, après une année 2020 marquée par une crise sanitaire ayant ralenti la production et retardé quelques ambitions.

