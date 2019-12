Toyota a sous-entendu que la prochaine Aygo pourrait passer à une motorisation électrifiée. C'est le sens de l'histoire.

L’année 2020 pourrait bien être celle de l’électrique pour Toyota, qui a préféré développer la technologie hybride depuis le lancement de sa Prius en 1997. En plus du SUV lancé avec sa marque Lexus, la firme japonaise pourrait électrifier l’Aygo, la petite citadine à laquelle elle tient beaucoup. C’est tout du moins ce qu’a sous-entendu Johan Van Zyl, CEO de la branche européenne, dans une interview publiée le 11 décembre par Automotive News.

« Plusieurs villes appliquent le principe des zones zéro émission, nous devons donc réfléchir au futur et nous assurer que nous avons une version électrifiée du segment A (citadine compacte) pour ces villes », indique l’intéressé. Il est vrai que l’Aygo est taillée pour se faufiler dans les zones urbaines. En passant au 100 % électrique, elle rivaliserait avec la Honda e.

Toyota ne lâchera pas l’Aygo

Une chose est sûre : Toyota ne lâchera pas l’Aygo. Et il a raison quand on voit que, pour le moment, le segment 100 % électrique est surtout rempli de grosses voitures (des berlines ou des SUV). « L’Aygo est un très bon produit pour nous au moment d’attirer une cible plus jeune vers notre marque. Nous croyons toujours à ce segment », explique Johan Van Zyl. Paradoxalement, la Aygo n’a jamais été proposée en motorisation hybride, une vraie anomalie dans le catalogue de Toyota.

La perspective de voir une Aygo 100 % électrique est appuyée par la collaboration entre Toyota et le groupe PSA (Peugeot et Citroën) sur les petites voitures produites en République Tchèque. Si l’alliance, signée en 2002, évoluera en 2021 pour miser davantage sur les véhicules utilitaires, les deux partenaires veulent que les éventuelles futures C1 et 108 soient électriques.

Il reste maintenant à voir dans quelle mesure Toyota sera capable de proposer une Aygo 100 % électrique avec une autonomie confortable. C’est le souci des petites voitures : il y a moins de place pour accueillir une grosse batterie. Par exemple, la Honda e dépasse à peine les 200 kilomètres.

Crédit photo de la une : Toyota Signaler une erreur dans le texte