Après la Citroën AMI de Peugeot, c'est au tour de Toyota de commercialiser une très petite voiture dédiée à la conduite en ville. Mais elle ne concerne que le marché japonais pour le moment.

La première voiture électrique de Toyota sera une version « mini » : le constructeur japonais vient d’annoncer le lancement de la Toyota C+ Pod, un petit véhicule à quatre roues qui pourra accueillir deux personnes maximum, comme l’ont rapporté nos confrères de InsideEVs le 26 décembre 2020.

Elle sera pour l’instant exclusivement réservée au Japon, où elle est vendue relativement cher : 1 650 000 yens, soit un peu plus de 13 000 euros.

Au niveau des dimensions, Toyota a misé sur un gabarit aussi réduit que possible : il s’agit d’un véhicule de moins de 2,5 mètres de long pour 1,3 mètre de largeur, et 1,55 mètre de hauteur. Il a clairement été pensé pour une conduite urbaine : il ne dépasse pas les 60 km/h et est censé avoir une autonomie de 150 km avant de devoir être rechargé. Il se branche directement sur le secteur, et peut aussi alimenter en énergie de petits appareils.

La Toyota C+ Pod a des airs de Citroën AMI

Comme on peut le voir sur les images fournies par la marque, la C+ Pod ressemble beaucoup à la Citroën AMI avec ses airs de jouets — mais qui nous avait séduits à l’essai, représentant, selon nous, la mobilité de demain. On retrouve d’ailleurs quasiment les mêmes dimensions sur les deux véhicules qui n’ont pas été pensés comme des bolides, mais comme des objets pratiques et utiles avant tout. Comptez toutefois 200 kg de plus pour la Japonaise, alors que la Citroën AMI ne pèse que 471 kg.

Tandis que d’autres concurrents se lancent dans l’électrique avec des citadines ou des berlines, Toyota semble tâter le terrain avec ce petit véhicule quatre-roues 100 % électrique, en se restreignant d’abord à un pays avant, peut-être, de s’étendre. Aucune information n’a été communiquée sur les possibilités d’expansion à l’international pour l’instant.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo