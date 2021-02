Tesla a mis à jour le configurateur européen du Model Y. Le SUV compact commencera à être produit à partir du milieu de cette année, au sein de l'usine actuellement en construction en Allemagne.

Le lancement du Model Y en Europe se précise. Comme le rapporte Electrek dans un article publié le 3 février, Tesla a mis à jour le configurateur du SUV compact 100 % électrique. Alors que la date de commercialisation était encore floue, le site affiche désormais la mention suivante : « La production devrait commencer mi-2021 ». Cette indication sous-entend que les premiers exemplaires devraient être livrés durant le second semestre.

Pour rappel, Tesla a pris la décision d’attendre la fin de la construction de l’usine installée près de Berlin avant de livrer des Model Y en Europe. Pour la Model 3 et ses autres voitures, le constructeur américain importe depuis les États-Unis. En localisant la production, Tesla devrait réaliser des économies et réduire les délais d’attente. Il y a quelques semaines, le Model Y a été lancé en Chine, pays qui dispose déjà de sa propre usine.

Le Model Y européen va introduire une nouvelle batterie

Le Model Y européen risque d’être scruté au moment de sa disponibilité. En effet, il va introduire la nouvelle technologie de batterie qui a été dévoilée lors du Battery Day, en septembre dernier. Elle s’appuie sur une nouvelle cellule baptisée 4680 et ressemblant à une canette de coca. Les ingénieurs sont parvenus à supprimer les languettes pour autoriser une meilleure circulation des électrons. Les gains seraient tout à la fois techniques (meilleure efficience) et économiques (moins de coûts). Cette batterie révolutionnaire impose un nouvel assemblage, avec des cellules intégrées dans le plancher.

On ne manquera pas de surveiller le configurateur du Model Y au moment du lancement européen. Les caractéristiques sont susceptibles d’évoluer à la hausse, si cette nouvelle batterie s’avère bel et bien plus performante. Aujourd’hui, le SUV 100 % électrique est disponible à la commande en deux versions : Grande Autonomie à 63 000 euros (505 kilomètres) et Performance à 70 000 euros (480 kilomètres).

Preuve que les choses avancent dans la bonne direction pour le Model Y à destination des marchés européens, Elon Musk a partagé un aperçu vidéo des travaux de l’usine allemande par l’intermédiaire d’un tweet datant du 2 février. Le bâtiment y apparaît énorme.

