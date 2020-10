Après les motos électriques, Harley-Davidson se lance dans les vélos à assistance électrique avec le Serial 1. Le modèle montré est pour l'instant un prototype, qui a vocation à être modifié avant son entrée en production.

Harley-Davidson est prêt à investir tous les segments des deux-roues électriques. Après avoir développé une gamme intéressante de motos électriques, la marque américaine a décidé de s’ouvrir aux vélos, a noté TechCrunch le 28 octobre 2020.

Sur son site officiel, Harley-Davidson a mis en avant le magnifique prototype d’un vélo à assistance électrique à la fois sobre et racé, qui a la particularité d’avoir des roues très épaisses à l’avant et à l’arrière. Le côté « massif » du cadre et ses courbes arrondies mais tranchées ont d’ailleurs tendance à rappeler l’esthétique des motos de la marque.

Le vrai premier vélo électrique de Harley-Davidson sera plus classique

Un compteur à rebours a été incorporé à la page d’accueil du prototype du vélo appelé Serial 1 : il indique une révélation prévue pour le 16 novembre 2020, soit dans 18 jours. Ce que l’on peut déjà observer d’après cette page, c’est que le premier vélo qui sera dévoilé ne ressemblera pas exactement à ce qui a été montré dans les visuels ci-dessus : on devine un cadre plus fin et un deux-roues qui ressemble plus à des vélos classiques.

Nous avons éclairci l’image au maximum pour bien en voir les contours :

En fait, Harley-Davidson a annoncé la couleur, en très petits caractères sur son site : « Le modèle montré est un prototype. Les modèles commercialisés varieront. Il n’est pas encore mis en vente. Tous les futurs modèles montrés ne seront pas disponibles sur tous les marchés. »

Serial 1 Cycle Company est une entreprise à part qui a émergé du département du développement de Harley-Davidson. C’est pour cette raison que le site officiel de la marque américaine de motos parle d’un vélo « powered by Harley-Davidson » (soutenu par, en quelques sortes) et non pas d’un vélo Harley.

En attendant plus d’informations le 16 novembre, il faudra se contente de ces maigres visuels, car aucune caractéristique technique n’a été divulguée.

Crédit photo de la une : Harley-Davidson Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo