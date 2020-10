Le propriétaire d'un Tesla Model Y a eu droit à une première balade très étonnante. Alors qu'il venait de récupérer le SUV 100 % électrique, le toit s'est décroché sur l'autoroute.

« Hey Elon Musk, pourquoi vous ne nous aviez pas dit que Tesla vendait désormais des décapotables ? », apostrophe Nathaniel sur Twitter. Ce message, datant du 5 octobre, est publié sur un ton humoristique. Il est pourtant lié à un fait divers qui aurait pu tourner au drame. Alors que l’intéressé venait tout juste de récupérer son Model Y pour rentrer chez lui, le toit en verre s’est décroché pendant le trajet sur l’autoroute. Il a partagé une courte vidéo montrant à quoi ressemble le véhicule une fois décapoté.

« Le manager de la concession a dit que soit le toit était mal fixé soit l’usine avait simplement… oublié de sceller le toit », témoigne le fils du propriétaire dans un sujet publié sur Reddit. Présent dans le Model Y au moment de l’incident, il s’inquiète d’un éventuel problème récurrent qui pourrait blesser des gens. Par le passé, on a vu un pare-choc de Model 3 ne pas résister à la pluie.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now ? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L

